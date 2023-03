La société sud-coréenne Kakao propose une offre publique d'achat de 962 millions de dollars sur l'agence de musique pop SM.

L'offre a fait grimper les actions de SM de 14% à 148 500 wons mardi, juste en dessous du prix d'offre de 150 000 wons proposé par Kakao pour acquérir jusqu'à 35% du groupe de divertissement à l'origine de groupes de K-pop populaires tels que NCT et Aespa.

L'offre de Kakao Corp et de sa filiale Kakao Entertainment intervient après qu'un tribunal ait accepté la demande du fondateur et principal actionnaire de SM, Lee Soo-man, de bloquer l'accord antérieur de Kakao avec SM, qui aurait fait de Kakao le deuxième plus grand actionnaire du groupe de divertissement.

Lee a également vendu sa participation de 15 % dans la société à son rival HYBE, mettant en place une bataille de prise de contrôle de la société qui a été le pionnier de l'industrie de la K-pop depuis que le chanteur et créateur de chansons folkloriques coréennes l'a fondée il y a plusieurs décennies.

HYBE, qui a dépassé SM ces dernières années grâce au succès mondial du boys band BTS, prévoyait d'acheter 25 % supplémentaires de SM par le biais d'une offre publique d'achat. Mais les investisseurs n'ont pas soutenu son offre de 120 000 wons par action, compte tenu d'une offre concurrente attendue de la part de Kakao.

Le groupe Kakao, qui possède déjà près de 5 % de SM, a déclaré que son projet de contrôler jusqu'à 49 % de SM renforcerait son partenariat stratégique avec SM.

"Kakao a décidé qu'il était inévitable de décrocher la position d'actionnaire le plus important pour protéger le partenariat avec SM Entertainment", a déclaré Kakao dans un communiqué.

En janvier, Kakao Entertainment a décroché un investissement de 1,2 trillion de wons de la part de grands fonds souverains, ce qui en fait le plus gros financement étranger dans une société de contenu sud-coréenne.

HYBE n'a pas fait de commentaires immédiats sur l'offre publique d'achat de Kakao et sur le fait qu'elle envisage de lancer une nouvelle proposition à SM.

(1 $ = 1 300,0300 wons)

(Cette histoire a été remaniée pour corriger la grammaire et une coquille dans le paragraphe 1)