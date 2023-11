Hybe Co Ltd, anciennement Big Hit Entertainment Co Ltd, est une société coréenne dont l'activité principale consiste à encourager les artistes et à produire de la musique. La société est engagée dans des activités telles que l'encouragement d'artistes, la production de musique, la planification et la réalisation de spectacles, la distribution d'albums et de sources sonores, la production et la distribution de contenus vidéo, et l'agence de publicité. La société est également engagée dans le développement et la distribution de contenus secondaires basés sur les artistes, tels que le merchandising (MD), les personnages et les publications. En outre, la société est également engagée dans l'édition de logiciels, la fabrication de produits alimentaires et de boissons, et autres. La société vend des produits sur les marchés nationaux et internationaux, notamment aux États-Unis et au Japon.

Secteur Production de spectacles