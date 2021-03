HYBRIGENICS : Lettre actionnaires 31032021

Lettre aux actionnaires

31 mars 2021

Lettre du Président d'Hybrigenics aux actionnaires

Jean-Paul Ansel, Président du Conseil d'administration d'Hybrigenics, et Président - Directeur général de DMS Group, s'exprime sur sa vision de l'évolution du domaine de la santé et la stratégie d'investissements déployée pour Hybrigenics (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALHYG) et ses filiales, qui constituent le pôle DMS Biotech de DMS Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM).

Mesdames, Messieurs, Chers actionnaires et investisseurs,

Le futur dans le domaine de la santé nous paraît être la médecine personnalisée car elle répond

de nombreux besoins actuellement non satisfaits. En effet, bien que l'essor de nouvelles technologies ainsi que la créativité des chirurgiens, inventeurs de procédures nouvelles, aient donné lieu à des progrès considérables en médecine ces dernières décennies, les thérapies existantes dans de nombreuses pathologies, telles certains cancers ou l'arthrose, restent insatisfaisantes ou du moins perfectibles, dont certaines : présentent de nombreux effets secondaires ; sont uniquement symptomatiques, c'est-à-dire qu'elles permettent de soulager les symptômes liés à une maladie, mais ne permettent ni de la guérir ni d'en retarder l'évolution ; nécessitent une prise quotidienne à vie et/ou ne possèdent pas une forme galénique optimale ; ont un coût très important pour la santé publique.

D'autre part, bien que ce domaine soit actuellement en pleine évolution, la plupart des traitements pharmacologiques, produits à grande échelle et destinés à de larges populations de patients, suivent encore une logique de masse : une posologie uniforme est généralement établie pour une pathologie donnée, sans que des paramètres spécifiques (mutations d'un ou plusieurs gènes, sous-groupes d'une même maladie ayant des paramètres biologiques différents malgré une expression clinique identique, métabolisme du patient, etc.) soient pris en compte pour l'adaptation de la posologie.

Enfin, nous constatons également une évolution des besoins qui dépassent le paradigme thérapeutique classique qui consiste à soulager ou guérir une maladie : les patients sont de plus en plus demandeurs d'une amélioration d'un état considéré comme « normal » pour un âge donné. En d'autres termes, ils souhaitent améliorer leur apparence physique, avoir de meilleures capacités cognitives, vivre plus vieux tout en restant en forme. Les opportunités d'investissement dans ce domaine en pleine croissance sont ainsi nombreuses et couvrent un large panel d'activités, du domaine pharmaceutique au domaine des biotechs, en passant par celui des medtechs et de la médecine esthétique.

Le marché de la médecine personnalisée devrait ainsi connaître une croissance exponentielle, en dépit des freins réglementaires et d'une approche en silos beaucoup trop cloisonnée et inadaptée. En effet, à travers le monde, les délais de traitement des dossiers d'autorisation de mise sur le marché sont de plus en plus longs, et les exigences réglementaires sont de plus en plus importantes, ce qui se traduit par un impact significatif sur les besoins en financements. En résumé, au lieu de réduire les coûts, ces exigences les augmentent (alors que les bénéfices supplémentaires espérés sont parfois loin d'être évidents), et au lieu d'accélérer les solutions ils les ralentissent !

Par ailleurs, les procédures à suivre par les industriels en termes d'exigences pour la mise sur le marché et l'accès au remboursement de leurs produits ont été créées sur la base d'un modèle historique basé sur la logique de masse précédemment décrite, principalement issue de l'industrie pharmaceutique, et sont peu adaptées à une personnalisation des soins. Or, il est important que le droit s'adapte progressivement et rapidement à l'évolution des technologies, au risque d'aboutir dans le cas contraire à un déphasage croissant, et coûteux pour la communauté, entre la science médicale et le droit.

Le challenge actuel auquel sont confrontées les autorités publiques, en particulier françaises et européennes, est de se réinventer pour mettre en place des procédures basées sur le bon sens et le pragmatisme (matières qui ne sont hélas pas enseignées dans le programme des grandes écoles en France !), qui puissent plus facilement s'adapter au

