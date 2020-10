Hybrigenics : DMS Biotech participe à l'effort collectif contre le coronavirus

Durant la première vague de la pandémie de Covid-19, DMS Biotech a étudié la possibilité de résoudre la problématique majeure du Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë (SDRA), pathologie à composante inflammatoire qui affecte notamment les patients sévèrement atteints de la Covid-19, par l'utilisation de cytokines anti-inflammatoiressécrétées par les cellules souches mésenchymateuses contenues dans le tissu adipeux. Dans ce prolongement, un programme de recherche a été développé en collaboration avec des équipes de recherche française. Ainsi, un accord de partenariat de recherche est en négociation avec les unités Inserm (Institut National de Santé et de la Recherche Médicale) U1232 « CRCINA : Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie Nantes Angers » et U1070 « Pharmacologie des Anti- Infectieux » de l'Université de Poitiers. Le contrat est en cours de finalisation et devrait être signé dans la première quinzaine d'octobre.

