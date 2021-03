Hybrigenics : fait le point sur ses activités récentes et présente ses axes de développement pour 2021 et 2022

• Arthrose : Hybrigenics a mis au point une procédure simple et rapide d'injection intra-articulaire de cellules adipeuses, qui consiste à injecter au patient ses propres cellules dans l'objectif (i) d'avoir un effet d'amortissement et de lubrification de l'articulation et (ii) d'utiliser les propriétés antalgiques et anti- inflammatoires du tissu adipeux. Un essai clinique pilote a permis d'observer chez des patients atteints d'arthrose du genou, une réduction de la douleur et une amélioration des fonctions et de la qualité de vie, qui

se maintient au moins 12 mois après injection pour 89% des patients ayant bénéficié de la procédure. Les effets observés à 1 an sur le score de douleur utilisé sont statistiquement et cliniquement supérieurs à ceux observés dans le groupe de patients ayant reçu une injection intra-articulaire d'acide hyaluronique (lire le communiquéde presse DMS Group du 03/08/2020).

Malgré un développement aujourd'hui très ralenti par la crise sanitaire, qui freine la mise en œuvre des actions de formation et les possibilités de rencontres avec les chirurgiens orthopédiques et les distributeurs, la procédure chirurgicale est en phase de diffusion et des accords de distribution sont progressivement signés à travers le monde, comme par exemple à Hong-Kong avec la société WKK International Ltd.(lire le communiquéde presse DMS Group du 22/09/2020)ou plus récemment en Italie, avec la signature de contrats de distributions avec les sociétés JR Orthopaedics et Arcomedica. La difficulté actuelle pour accéder aux différents marchés réside dans la définition du statut juridique de la procédure qui diffère selon le point de vue des autorités nationales compétentes (selon le cas, procédure chirurgicale pouvant être réalisée au bloc opératoire par un chirurgien sous couvert de l'innovation chirurgicale ou médicament biologique ne pouvant être préparé qu'en unité de thérapie cellulaire, que très peu d'établissements hospitaliers possèdent).