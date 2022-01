Hybrigenics : Léone Atayi nommée Directrice générale

Dans le cadre de son évolution stratégique concentrée sur le développement de nouveaux procédés favorisant notamment le développement de biothérapies Hybrigenics SA a annoncé la nomination, lors du Conseil d’administration du 6 janvier 2022, de Léone Atayi à la Direction générale de la société.



Léone Atayi évolue depuis plus de dix ans dans le domaine de la biotechnologie et l'industrie pharmaceutique. Elle a notamment occupé le poste de Directrice administrative et financière au sein d'une entreprise leader mondial des réactifs de transfection, consommables utilisés pour la production de thérapies cellulaires et géniques en forte croissance, dont elle était aussi actionnaire et membre du Conseil d'administration.