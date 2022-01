Hybrigenics : Léone Atayi nommée directrice générale

A l'occasion du Conseil d'administration organisé aujourd'hui, Hybrigenics a annoncé la nomination de Léone Atayi à la direction générale de la société.



Léone Atayi évolue depuis plus de dix ans dans le domaine de la biotechnologie et l'industrie pharmaceutique.



Par le passé, elle a notamment occupé le poste de directrice administrative et financière au sein d'une entreprise leader mondial des réactifs de transfection, fait savoir Hybrigenics.





