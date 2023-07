Hybrigenics SA est une société biopharmaceutique. Hybrigenics SA et ses filiales constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS (Diagnostic Medical Systems) dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de la médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics SA et Servier ont collaboré sur une protéase spécifique de l'ubiquitine particulière en oncologie. Dans ce programme de R&D, deux étapes ont été franchies et des jalons supplémentaires sont susceptibles d'être atteints jusqu'à l'enregistrement potentiel d'un médicament.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés