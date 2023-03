Illkirch, le 22 mars 2023 – 8h00 – Hybrigenics SA ( Euronext Paris - FR0004153930 - ALHYG) a acquis en novembre 2021, au travers de sa filiale Inoviem Scientific, la société B Cell Design, société de biotechnologies développant des immunoglobulines (anticorps) artificielles.

Cette acquisition a pour but de compléter la chaîne de valeur de la société Inoviem Scientific et d'accroître les parts de marché du groupe Hybrigenics.

Les anticorps sont destinés à la recherche scientifique mais aussi à l'industrie de diagnostic. Le marché mondial des anticorps représente un montant total de l'ordre 100 Mds€ et croît à un rythme annuel rapide de +20% sur les dernières années.

La recherche et l'industrie du diagnostic sont en demande constante d'anticorps artificiels, capables de reproduire les anticorps humains, afin de développer des médicaments efficaces et de remplacer le sérum humain dans les kits de diagnostic.

L'originalité de l'approche technologique de B Cell Design repose sur sa capacité à produire des anticorps chimériques humains directement chez l'animal, ce qui confère à la société une avance technologique sur ses concurrents.

Le caractère différenciant de ce procédé permet d'une part, de générer un très grand nombre d'anticorps monoclonaux spécifiques d'une cible donnée, qui peuvent être triés et sélectionnés selon des spécifications (affinité, stabilité, niveau de production des anticorps, etc.) ou des critères de fonctionnalité (inhibition de la croissance cellulaire, neutralisation, induction de l'apoptose, recrutement de cellules effectrices humaines, etc.), et d'autre part, d'identifier, parmi des milliers de clones cellulaires, le clone d'intérêt dans son application finale.

Conformément au plan de développement du groupe, l'approche stratégique et industrielle de cette activité a été transformée en positionnant dans un premier temps l'offre de B Cell Design sur le marché du diagnostic afin devenir leader sur les matières premières d'origine synthétique sur le segment de l'immuno-essai classique (ELISA et Dot) ou de nouvelle génération (immunofluorescence : CLIA). Pour cela, la société a accéléré son industrialisation en implémentant un laboratoire de bioproduction sur le site d'Illkirch afin d'augmenter sa production. La société réfléchit désormais à dupliquer ce modèle directement aux États-Unis et en Chine, au plus près de ses principaux marchés.

Actuellement, la commercialisation des anticorps se fait à travers un réseau international de distributeurs, dont les sociétés Virion en Allemagne, BBI et Surmodics aux Etats-Unis et Shanghai BioSun en Asie.

Cette activité génère déjà des revenus et est amené à croître rapidement pour représenter un actif stratégique pour le groupe.

A propos d'Hybrigenics

Hybrigenics est une société biopharmaceutique cotée (ALHYG) à Paris sur le marché Euronext Growth d'Euronext, éligible au PEA-PME.

Hybrigenics et ses filiales constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) dans le domaine des biotechnologies. Elle est spécialisée dans le développement de solutions de biothérapie dans différentes aires thérapeutiques.

Plus d'informations sur www.hybrigenics.com.

Hybrigenics est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mnémo : ALHYG - Eligible PEA-PME

Hybrigenics

Léone ATAYI

Directrice générale

actionnaires@hybrigenics-pharma.com

09 71 04 32 63

Information réglementée :

Informations privilégiées :

