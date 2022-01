Dans le cadre de son évolution stratégique concentrée sur le développement de nouveaux procédés favorisant notamment le développement de biothérapies Hybrigenics SA (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALHYG), qui constitue avec ses filiales le pôle DMS Biotech de DMS Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM), a le plaisir d'annoncer la nomination, lors du Conseil d'administration du 6 janvier 2022, de Mme Léone Atayi à la Direction générale de la société.

Léone Atayi évolue depuis plus de dix ans dans le domaine de la biotechnologie et l'industrie pharmaceutique. Elle a notamment occupé le poste de Directrice administrative et financière au sein d'une entreprise leader mondial des réactifs de transfection, consommables utilisés pour la production de thérapies cellulaires et géniques en forte croissance, dont elle était aussi actionnaire et membre du Conseil d'administration.

Léone Atayi a piloté le développement de l'organisation, des fonctions financières, administratives et des ressources humaines. Son apport et un marché favorable ont permis à l'entreprise de multiplier son chiffre d'affaires par dix en quatre ans et d'accroître sa valorisation, portée de 10 M€ à 500 M€ lors de la cession de cette société.

Léone Atayi apportera son expérience dans la direction et l'exécution d'activités stratégiques.

Léone Atayi déclare : « En prenant appui sur l'expertise des différentes entités du groupe, je suis convaincue que nous serons capables de générer, dans des délais très courts, un portefeuille de produits innovants à destination de plusieurs marchés stratégiques. Notre ambition est de devenir d'ici à cinq ans un acteur majeur dans le domaine des biothérapies et plus précisément de la médecine personnalisée. »

A propos d'Hybrigenics

Hybrigenics est une société biopharmaceutique cotée (ALHYG) à Paris sur le marché Euronext Growth d'Euronext, éligible au PEA-PME.

Hybrigenics et ses filiales constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) dans le domaine des biotechnologies, en oncologie, en médecine régénératrice et en médecine anti-âge. Elle est spécialisée dans le développement de solutions techniques innovantes utilisant des cellules du tissu adipeux, et particulièrement des cellules souches.

Plus d'informations sur www.hybrigenics.com.

Hybrigenics est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris - ISIN : FR0004153930 - Mnémo : ALHYG - Eligible PEA-PME

Hybrigenics

Julien Gauthier

Directeur général

contact@stemcis.com

09 71 04 32 63

