Hybrigenics : feu vert de la FDA pour ses dispositifs aux USA

Hybrigenics annonce que sa filiale Stemcis, spécialisée dans le traitement du tissu adipeux et cellules souches dans le cadre des chirurgies plastiques et reconstructrices, a reçu la lettre de clearance de la FDA (Food and Drug Administration) l'autorisant à commercialiser ses dispositifs médicaux aux Etats Unis.



Cette autorisation va permettre à la société d'étendre son marché et de conforter sa position de précurseur sur le marché de dispositifs à usage unique destinés à la communauté de chirurgiens spécialisés.



'Stemcis apporte sur le marché une offre novatrice pour aider les chirurgiens, en leur facilitant les procédures, et réduire les infections des patients traités avec un système stérile à usage unique', souligne Hybrigenics.





