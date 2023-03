Hybrigenics: une année d'investissement record, un objectif de restructuration bientôt atteint

La biotech Hybrigenics annonce qu’elle « enregistre une année record en termes d'investissement » alors que ses filiales se sont vues doter de 4 millions d'euros pour finaliser leurs phases de structuration respectives. Chacune « dispose maintenant d'une plateforme opérationnelle en capacité d'adresser vers ses marchés une offre à forte valeur ajoutée » et Hybrigenics « est en passe d'atteindre son ambition de devenir un groupe réunissant recherche, production et distribution sur une plateforme technologique commune ».



Ces investissements ont pu être réalisés grâce au contrat de financement avec Iris mis en place en mars 2021 : ce contrat d'émission et de souscription de bons d'émission d'obligations remboursables en actions nouvelles (Beora) a fait l'objet d'un avenant en date du 13 mars 2023 afin de prolonger sa période d'engagement : portée à 48 mois. cette période prendra fin le 19 mars 2025 au lieu du 19 mars 2023.