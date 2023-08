Hycon Technology Corporation présente ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

Hycon Technology Corporation a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 173,14 millions TWD, contre 236,18 millions TWD un an plus tôt. La perte nette s'est élevée à 29,53 millions TWD, contre un bénéfice net de 28,18 millions TWD un an plus tôt. La perte de base par action s'est élevée à 0,93 TWD, contre un bénéfice de base par action de 0,88 TWD un an plus tôt. La perte diluée par action s'est élevée à 0,93 TWD, contre un bénéfice dilué par action de 0,88 TWD un an plus tôt.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 313,82 millions TWD, contre 520,75 millions TWD un an plus tôt. La perte nette s'est élevée à 67,7 millions TWD, contre un bénéfice net de 108,01 millions TWD un an plus tôt. La perte de base par action s'est élevée à 2,13 TWD, contre un bénéfice de base par action de 3,39 TWD un an plus tôt. La perte diluée par action s'est élevée à 2,13 TWD, contre un bénéfice dilué par action de 3,35 TWD un an plus tôt.