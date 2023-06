En plus des équipements de contrôle-commande des groupes et des services internes, la centrale possède deux postes MT (6.6 kV et 16 kV), deux transformateurs de puissance (24 MVA 220 kV/6.6 kV et 6.3 MVA 16 kV/6.6 kV) avec réglage en charge, ainsi que toutes les canalisations et les liaisons câblées HT/MT/BT. Au vu de l'espace limité au sein de la centrale, cette intégration a été un beau challenge à relever.

Rénovation et déplacement du poste AIS de Swissgrid

La spécificité du site de Gabi repose sur le volumineux poste de couplage isolé à l'air (AIS) de 220 kV de Swissgrid. Celui-ci se compose d'un seul champ installé sur le toit du bâtiment et d'une liaison câblée de 220 kV jusqu'au transformateur. La partie primaire du poste existant a été démontée puis remontée sur le nouveau bâtiment, alors que la partie secondaire a été complètement refaite à neuf. HYDRO Exploitation a livré un travail important lors des phases d'étude afin de proposer à Swissgrid une installation de qualité, qui soit à la fois fonctionnelle et respectueuse des différentes normes et règles en vigueur.

Mise en œuvre d'une structure porteuse pour une exploitation facilitée

Cet ouvrage a été réalisé en étroite collaboration avec les autres unités techniques. Pour la phase de conception, l'unité mécanique a fourni une modélisation 3D de la structure porteuse et de tous les équipements électriques qui y sont installés. Cet outil très précieux a mis en évidence de nombreux conflits. Puis, l'unité génie civil s'est chargée du dimensionnement de la structure porteuse. Elle a validé sa tenue statique et sismique, généré les plans d'exécution, et assuré le suivi de sa construction.

Le concept d'une structure porteuse avec seulement quatre appuis au sol libère beaucoup d'espace et permet une future exploitation facilitée et sécurisée. L'installation des équipements électriques de la nouvelle centrale de Gabi a été réalisée avec l'entière satisfaction des clients EES et Swissgrid.