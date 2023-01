Hydro Exploitations : Intégration paysagère d'une conduite forcée

La conduite forcée de la centrale des Farettes (Aigle) a été reconstruite en 2015. Pour limiter son impact paysager dans le secteur de Tassonnaire, à l'amont de la ligne ferroviaire Aigle-Leysin, la nouvelle conduite a été enterrée et des mesures de végétalisation ont été prises. Cependant, le terrain à forte pente, en zone d'éboulis et orienté plein sud, s'est avéré peu favorable à la colonisation naturelle par la végétation avoisinante de type méditerranéen, dominée par les chênes pubescents, et un sous-bois riche en buissons xérophiles. Des seuils en bois, adoucissant la pente, se sont ainsi progressivement rompus à partir de 2020.

Collaboration avec Silvaplus

En collaboration avec le bureau d'ingénieurs forestiers Silvaplus, HYDRO Exploitation a fait plusieurs propositions de remise en état et de consolidation de la couverture de sol. Au vu des difficultés posées par une intervention dans de fortes pentes et de l'inadaptation du secteur à des mesures de stabilisation purement végétales, le choix s'est porté sur une combinaison de seuils métalliques pour adoucir les pentes et de treillis appliqués et cloués en surface. Ces mesures devraient permettre la reconstitution d'un sol favorable à la croissance et à l'enracinement d'une prairie. S'y ajoutent, des apports de terre végétale et un tapis anti-érosion en laine de bois favorisant la reprise d'une végétation de type prairie sèche. Sur proposition du Service d'inspection des forêts des arrondissements de Leysin et Aigle, un ensemencement hydraulique avec un mulching à base de fibres de celluloses, complété par de la fleur de foin indigène a été réalisé. Pour s'assurer que la végétalisation reprenne, un arrosage du remblai est prévu au cours des trois premières années.

Végétalisation et renforcement de stabilité

A noter que les seuils métalliques ne sont volontairement pas recouverts d'une peinture anticorrosion. La formation progressive d'une couche de rouille améliorera l'intégration paysagère de l'aménagement. La perte de matière et de résistance engendrée sera rapidement compensée par la recolonisation de la végétalisation et le renforcement de la stabilité des pentes.