Nous allons encore, dans un second temps, procéder au renouvellement du contrôle-commande. Une sonde et une caméra de surveillance seront par ailleurs installées sur la prise, permettant une meilleure anticipation des problématiques et une rapidité d'intervention renforcée du personnel HYDRO du val d'Hérens. Un automate et un agrégat de dernière génération sont prévus dans le nouveau local de commande.

Afin de permettre l'évacuation de débits plus élevés en cas de crue, la vanne de purge du dégraveur a été remplacée par un modèle doté d'une plus grande ouverture. Les modifications géométriques apportées à l'ouvrage ont ainsi nécessité de gros travaux de sciage et de bétonnage pour permettre la mise en place de la nouvelle vanne et de son blindage présoudé en atelier. Les équipes en ont profité pour réparer les dégâts subis par la structure en béton lors des épisodes de gel-dégel ou d'impacts de blocs. Ces travaux de gros œuvre ont pu être achevés avant la fin de l'année et l'eau est à nouveau captée depuis.

