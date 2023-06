La conduite forcée se situe dans une zone instable, qui provoque le déplacement des massifs en béton qui la supportent. Pour cette raison, OIKEN a décidé de la remplacer en 2026. Dans l'intervalle, la société a exprimé le souhait de mettre en place une solution provisoire pour une durée de trois ans.

Une section de la conduite renouvelée en acier

En premier lieu, la coordination soudage a été mandatée pour réaliser une expertise de la zone défectueuse et offrir une solution de réparation. Après piquage du béton sur l'emplacement de la fuite d'eau, les fissures observées ont permis de déterminer qu'un allongement trop important du matériau, c'est-à-dire supérieur à la limite élastique et dû au déplacement des massifs en béton, en est la cause. Nos spécialistes ont proposé de réaliser un tronçon de deux mètres en acier S355, doté d'une épaisseur de six millimètres, pour remplacer la zone affaiblie. Afin d'anticiper l'allongement de la conduite dans la section neuve et non dans la partie embétonnée, une cerce a été ajoutée sur la partie aval du tronçon, et scellée dans le massif de béton. La reprise des efforts à cet endroit est ainsi garantie.

Découpe, insertion, soudure et peinture

Dans l'optique de respecter les délais et le niveau d'exigence attendue, le soudage de la virole a été réalisé dans nos ateliers à Martigny, tandis que le chantier sur site a été confié à notre équipe mobile de soudage. Compte tenu des fortes tensions dans la conduite, la découpe a été réalisée au chalumeau par l'un de nos spécialistes. Lors de cette manœuvre, la conduite a cédé et un retrait d'environ dix centimètres a été observé sur celle-ci, ce qui a confirmé notre expertise. Une fois la zone dégagée, la nouvelle section a pu être insérée, malgré une partie de la conduite ovalisée et des conditions de travail exigeantes, dues aux intempéries et à la difficulté d'accessibilité. Notre équipe mobile a toutefois su trouver des solutions et garantir des soudures conformes au contrôle radiographique et magnétoscopique. Une fois les soudures validées, l'équipe peinture de Martigny a pu réaliser les retouches sur la partie extérieure du tronçon. Environ 48 heures après notre départ du chantier, la conduite a pu être remise en eau.