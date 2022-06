Rapport annuel 2021: L'hydroélectricité à nouveau plébiscitée

«L'hydroélectricité à nouveau plébiscitée». Le constat, posé par Amédée Murisier, président du CA d'HYDRO Exploitation, ouvre le rapport annuel 2021 de la société. Il résume bien la situation, que les chiffres par ailleurs confirment: entre 2020 et 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 9,2%, pour 11'000 heures supplémentaires travaillées sur les projets, et 8 collaborateurs de plus. C'est un fait, le vent a résolument tourné. Une satisfaction pour HYDRO Exploitation, qui affiche sa robustesse avec 94,7 millions de chiffre d'affaires et un résultat net en hausse de 22,5% (4,095 millions en 2021).

9 millions pour les «voies d'eaux d'Electra-Massa Bitsch»

«Grâce à l'évolution récente du prix de l'énergie, les propriétaires sont de plus en plus nombreux à replacer leurs espoirs et leur confiance dans leurs aménagements, choisissant de réinvestir dans cette énergie propre et renouvelable», confirme Elmar Kämpfen, directeur d'HYDRO Exploitation. Et le rapport 2021 de présenter, pour illustrer le propos, le projet des «voies d'eaux d'Electra-Massa Bitsch», un chantier impressionnant qui s'est étendu sur près de quatre kilomètres, pour un total de 9 millions de francs. L'aménagement de la Grande Dixence a lui aussi fortement occupé l'année, en particulier la chute située entre le barrage et la centrale de Nendaz. Les travaux sont encore en cours. D'autres chantiers jalonnent les moments forts, emblématiques d'importants mouvements de réhabilitation d'ouvrages.

La demande de Mme la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga: 2 TWh de plus cet hiver

Mais la maintenance ne constitue pas le seul savoir-faire d'HYDRO Exploitation, que les propriétaires sollicitent également pour doper la production de leur aménagement. Car, comme l'explique Amédée Murisier, «2 térawatts-heures d'électricité hivernale supplémentaires doivent être disponibles le plus rapidement possible», selon la demande de la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga au terme de la table ronde sur l'énergie hydraulique. Une volonté renforcée par l'instabilité politique en Europe de l'Est. L'objectif, réalisable, va cependant nécessiter de modifier le régime d'exploitation et d'investir dans la modernisation des techniques d'exploitation. Les propriétaires sont au travail et par délégation HYDRO Exploitation, qui exploite une quarantaine de centrales hydroélectriques entre le Haut-Valais et le Jura vaudois.

HYDRO Exploitation: une centaine d'ingénieurs au service de l'optimisation de la production

Ainsi, gestionnaire d'un parc qui produit pas moins que deux tiers de l'énergie hydroélectrique valaisanne et 16% du volume national, mais aussi employeur de 432 collaborateurs, dont une centaine d'ingénieurs, HYDRO Exploitation se positionne véritablement comme une acteur clé dans ce domaine stratégique pour notre pays. Loin pourtant de s'endormir sur ses lauriers, l'entreprise se veut résolument tournée vers l'avenir. «Chaque année, HYDRO investit 1,5 million de francs dans la formation, tant pour celle de la vingtaine d'apprentis de son centre de formation que pour la formation continue de ses équipes», explique Arnaud Schaller, responsable du département administration et finances. L'entreprise est aussi partie prenante de l'Hydro Alps Lab, laboratoire dédié à la recherche et à l'innovation, en partenariat avec la HES-SO Valais-Wallis, Alpiq, FMV et HYDRO Exploitation.

20e anniversaire en 2023

En 2023, la société célébrera son 20e anniversaire. Un cap qui sera célébré comme il se doit pour la société qui s'est choisie en 2021 cinq valeurs fortes - confiance, fluidité, écoute, ouverture et durabilité. Celles-ci vont désormais constituer son ADN et être intensément cultivées à l'interne. Pour ce jubilaire, les équipes seront au centre, mais des actions seront aussi réalisées pour notre clientèle, les communes concédantes ainsi que nos partenaires scientifiques et économiques.

Découvrez le rapport annuel 2021