Hydro Exploitations Societe anonyme : Poursuite de la hausse des activités en 2020

POURSUITE DE LA HAUSSE DES ACTIVITÉS EN 2020 Durant l'exercice écoulé, les activités de l'entreprise de services dans le secteur hydroélectrique, HYDRO Exploitation SA, ont poursuivi la progression amorcée en 2019. Cela se traduit par une hausse du chiffre d'affaires de CHF 2 millions. En cette période marquée par la Covid-19, HYDRO Exploitation SA a donc pu garantir l'exploitation des aménagements sous gestion, tout en développant de nouvelles prestations. Le chiffre d'affaires 2020 d'HYDRO Exploitation SA s'élève à CHF 86,7 millions (CHF 84,8 millions en 2019). Cette progression de CHF 2 millions HYDRO EXPLOITATION SA +41 (0)27 328 44 11 RUE DE L'INDUSTRIE 10 +41 (0)27 328 44 12 CP 750 - CH-1950 SION www.hydro-exploitation.ch est le résultat d'une hausse du volume de projets confiés par les propriétaires d'aménagements hydroélectriques. Le résultat d'exploitation (EBITA) s'élève à CHF 7 millions contre CHF 6,3 millions en 2019. Le résultat net se monte quant à lui à CHF 3,3 millions, en nette progression par rapport à celui de 2019 (légère perte de CHF 914'000.-) qui avait été impacté par des mesures compensatoires exceptionnelles liées à la caisse de pension. L'an dernier, l'activité de l'entreprise s'est traduite par la gestion de 2000 contrats (1800 en 2019). HYDRO Exploitation SA poursuivi sa forte implication dans le projet de Nant de Drance en particulier par une participation active aux tests de mises en service des 6 groupes de pompage-turbinage. Elle a également initié de grands travaux sur l'aménagement de Grande Dixence SA afin de moderniser les usines de pompage de la vallée de Zermatt et du Val d'Hérens, et de remettre en service les deux usines de production de Fionnay et de Nendaz à l'arrêt depuis 2016. HYDRO Exploitation SA a également poursuivi le développement de ses prestations. Ainsi, ses ateliers centraux à Martigny abritent depuis juin 2020 un nouveau centre d'usinage CORREA AXIA 70 unique en Suisse romand qui accroît leur polyvalence et leur capacité de production. Des compétences pointues ont été développées dans le domaine de la mesure mécanique. En 2020, toutes les certifications de l'entreprise ont été renouvelées. Rapport annuel 2020 HYDRO EXPLOITATION SA +41 (0)27 328 44 11 RUE DE L'INDUSTRIE 10 +41 (0)27 328 44 12 CP 750 - CH-1950 SION www.hydro-exploitation.ch Attachments