Hydro One Limited est une société canadienne qui se consacre à la transmission et à la distribution d'électricité aux clients de l'Ontario. Les secteurs d'activité de la société comprennent la transmission, la distribution et les autres secteurs. Le segment Transmission comprend le transport d'électricité à haute tension à travers la province, l'interconnexion des sociétés de distribution locales et de certains grands clients industriels directement connectés au réseau électrique de l'Ontario. Le secteur de la distribution comprend la livraison d'électricité aux clients finaux et à certains autres distributeurs d'électricité municipaux. Le secteur Autres comprend certaines activités d'entreprise, des investissements, y compris une coentreprise qui possède et exploite des stations de recharge rapide pour véhicules électriques dans tout l'Ontario sous la marque Ivy Charging Network, et les activités de l'entreprise de télécommunications de la société. Les filiales de la société comprennent Hydro One Networks Inc. (Hydro One Networks) et Hydro One Sault Ste. Marie LP (HOSSM).