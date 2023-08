Hydrofarm Holdings Group, Inc. est un distributeur et fabricant indépendant d'équipements et de fournitures hydroponiques. La société dessert les marchés des États-Unis et du Canada. Ses produits sont utilisés pour faire pousser, cultiver et cultiver du cannabis, des fleurs, des fruits, des plantes, des légumes, des céréales et des herbes qui permettent aux utilisateurs finaux de contrôler les variables de culture, notamment la température, le dioxyde de carbone, le spectre d'intensité lumineuse et la concentration des nutriments. Les catégories de produits de la société comprennent l'éclairage, l'équipement, les milieux de culture, les nutriments et les fournitures. Sa catégorie de nutriments comprend des produits qui fournissent une nutrition aux cultures pour la culture hydroponique, tels que des engrais et une variété d'additifs utilisés tout au long du cycle de culture. Ses produits dans la gamme de nutriments comprennent FoxFarm, Cutting Edge Solution, Grotek, Roots Organics, Humboldt et des produits nutritionnels pour plantes. Ses offres de produits d'équipement comprennent des composants hydrauliques, des compteurs et des solutions, des pompes et des systèmes d'irrigation, des systèmes de filtration de l'eau.

Secteur Véhicules et machines lourdes