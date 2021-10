HRS : Ebitda annuel dans le vert

Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS) a réduit ses pertes annuelles et confirmé ses objectifs. Au titre de son exercice 2020/2021 clos fin juin, le concepteur et fabricant de stations de ravitaillement en hydrogène introduit en Bourse en février dernier a accusé une perte nette de 167 000 euros contre une perte de 1,003 million un an plus tôt. La perte opérationnelle courante a été limitée à 203 000 euros contre une perte de 1,272 million au titre de l'exercice 2019/2020. L'Ebitda a basculé dans le vert. Il ressort à 461 000 euros contre une perte de 718 000 euros un an plus tôt.



Dans son communiqué, HRS rappelle que son exercice a été marqué par les premiers succès commerciaux de sa nouvelle offre de stations de ravitaillement en hydrogène.



En 2020/2021, HRSa signé neuf commandes de stations, dont six nouvellesprises de commandes entre l'introduction en bourse de février 2021et la clôture de l'exercice au 30juin 2021.



Grâce à cette dynamique commerciale, HRS a enregistré une croissance de 309% de son chiffre d'affaires qui atteint 10,5 millions d'euros au 30 juin 2021, dont 2,2 millions pour le segment Tuyauterie industrielle et 8,3 millions pour le segment Stations hydrogène (reconnaissance à l'avancement).



Compte tenu de 8,3 millions ayant déjà été comptabilisés en chiffre d'affaires lors de l'exercice 2020/2021, le carnet de commandes ressort à 43,1 millions à reconnaître sur les 5 prochaines années, soit une multiplication par 10 en moins de 8 mois.



S'appuyant sur son carnet de commandes et sa dynamique d'acquisition de prise de commandes, HRS vise un doublement de son chiffre d'affaires du segment Stations Hydrogène au 30 juin 2022,tout en conservant un résultat opérationnel courant autour de l'équilibre dans cette phase de forte montée en puissance et de structuration de la société.



La saisonnalité sera marquée comme lors de l'exercice précédent, avec un second semestre plus important que le premier.

HRS confirme son ambition d'atteindre 85 millions d'euros de revenus au 30 juin 2025, l'objectif étant d'avoir livré 100 nouvelles stations sur la période.



La société confirme également l'objectif de maintenir sa marge opérationnelle courante (résultat opérationnel courant / chiffre d'affaires) autour de l'équilibre ou positive sur toute la durée du plan pour atteindre environ 20% au 30 juin 2025 grâce à l'effet de levier de la croissance sur la rentabilité.