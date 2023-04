HRS et Gaia future Energy accélèrent le développement des infrastructures d'hydrogène vert

HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène et Gaia future Energy (développeur marocain d'hydrogène vert société affiliée du groupe Gaia Energy) annoncent la signature d'un protocole d'accord visant à fournir des solutions globales de distribution d'hydrogène vert pour la mobilité, associant l'hydrogène vert produit par Gaia future Energy et la station de ravitaillement en hydrogène de HRS. Les parties souhaitent également aboutir à un accord croisé de distribution, créateur de synergies commerciales.



Gaia Energy est l'un des principaux promoteurs d'énergies renouvelables en Afrique. Le Groupe développe des projets d'ampleur de production d'énergie renouvelable et de produits dérivés, avec une solide expérience dans la production d'hydrogène vert destinée principalement à l'exportation vers l'Europe.





Dans le cadre du protocole d'accord, les équipes de HRS et de Gaia future Energy collaboreront pour accélérer le développement des infrastructures d'hydrogène vert, en particulier sur les marchés européens.



Les partenaires ciblent notamment le développement conjoint de projets de mobilité hydrogène à grandes échelles, où HRS fournirait les solutions de distributions d'hydrogène approvisionnées en H2 vert produit par Gaia future Energy au Maroc.



Les partenaires entendent également poursuivre l'exploration de nouvelles opportunités commerciales au Maghreb.