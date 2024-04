HRS : financement bancaire pour une zone de tests

HRS (Hydrogen-Refueling-Solutions) annonce l'obtention d'un financement bancaire majeur de 3,1 millions d'euros pour sa zone de tests de stations de ravitaillement en hydrogène, lui permettant de finaliser cette zone 'unique en Europe pour la mobilité hydrogène'.



Ce financement, qui a été contre-garanti dans sa grande majorité avec le soutien de la BPI, mais aussi celui de la Somudimec, a rassemblé les partenaires bancaires d'HRS, 'confirmant la confiance de ses parties prenantes financières dans sa vision à long terme'.



La zone de tests intègre deux stations de ravitaillement alimentées en hydrogène vert : une station HRS14 déjà en opération et une station HRS40 délivrant une tonne par jour d'hydrogène en cours d'installation et qui entrera en service au premier semestre 2024.



