HRS : partenariat avec Engie pour la mobilité hydrogène

HRS et Engie Solutions annoncent conjuguer leurs savoir-faire pour accélérer la réalisation de projets liés à l'hydrogène, avec un objectif de 15 projets d'ici à 2026 dont quatre d'ici à 2024, en priorité pour les écosystèmes de mobilité décarbonée.L'objectif des deux partenaires est de réaliser une offre de stations d'avitaillement hydrogène adaptée aux besoins d'Engie Solutions, qui pourra notamment prendre la forme d'une nouvelle gamme de produits.En outre, ils travailleront conjointement pour développer des projets d'écosystèmes de mobilité hydrogène, centrés essentiellement sur la mobilité lourde, les flottes captives et les engins non routiers consommateurs de carburant.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.