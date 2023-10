HRS : perte nette creusée en 2022-23

Le fabricant de stations de ravitaillement en hydrogène HRS publie un résultat net de l'exercice 2022-23 à -4,87 millions d'euros, contre -0,23 million un an auparavant, ainsi qu'un EBITDA courant à -1,99 million d'euros, à comparer à +0,65 million sur l'exercice 2021-22.



La société revendique toutefois une croissance de 77% de son chiffre d'affaires annuel, à près de 30,1 millions d'euros, et met en avant un retour de son EBITDA courant à l'équilibre au second semestre, grâce à une bonne maitrise des coûts.



Fort d'un carnet de commandes de 108 millions au 27 juillet 2023, HRS se fixe un objectif de croissance sur l'exercice 2023-24 entre 50 et 100% du chiffre d'affaires, soit entre 45 et 60 millions d'euros, et attend un EBITDA courant positif au 30 juin 2024.



