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    ALHRS   FR0014001PM5

HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS

(ALHRS)
  Rapport
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21.10 EUR   -0.94%
18:19Hydrogen Refueling : Document AMF CP. 2023DD900744
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Hydrogen Refueling : Document AMF CP. 2023DD900744

18/05/2023 | 18:19
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2023DD900744

17 mai 2023

FR0014001PM5 - DD156674

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

HOLDING HR société par actions simplifiée personne morale liée à Hassen Rachedi, Président du Conseil d'administration et Directeur Général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS SA

LEI : 894500HQU4W3KIK2A674

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 17 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0014001PM5

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 20.8078 Euro

VOLUME : 2 402.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 20.8078 Euro

VOLUME : 2 402.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 17 mai 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Hydrogen-Refueling-Solutions SA published this content on 18 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 May 2023 16:18:01 UTC.


© Publicnow 2023
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Données financières
CA 2023 28,5 M 30,9 M -
Résultat net 2023 -0,38 M -0,41 M -
Tréso. nette 2023 11,2 M 12,1 M -
PER 2023 -847x
Rendement 2023 -
Capitalisation 322 M 349 M -
VE / CA 2023 10,9x
VE / CA 2024 6,55x
Nbr Employés 78
Flottant 25,4%
Graphique HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS
Durée : Période :
Hydrogen Refueling Solutions : Graphique analyse technique Hydrogen Refueling Solutions | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 3
Dernier Cours de Clôture 21,30 €
Objectif de cours Moyen 27,60 €
Ecart / Objectif Moyen 29,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Hassen Rachedi Chairman & Chief Executive Officer
Kader Hidra Chief Financial Officer
Francis Eynard Technical Manager
Remi Marthelot Director-Technical
Mathieu Mosca Director-Operations
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS-3.71%349
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.11.63%48 377
MURPHY USA INC.-0.35%6 096
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.34.10%3 794
VIBRA ENERGIA S.A.0.84%3 541
TRAVELCENTERS OF AMERICA INC.92.05%1 299
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