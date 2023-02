Hydrogen Refueling : HRS lance une opération de cession d'environ 500 000 actions

HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir été informé par Holding HR, l'actionnaire majoritaire de HRS, de son intention de céder environ 500 000 actions HRS au prix de 24 euros par action à des investisseurs institutionnels par voie de placement privé accéléré et à des particuliers en France à travers une offre au public sur la plateforme PrimaryBid. L'opération a notamment pour objectif d'accroître la liquidité du titre HRS, en portant le flottant à environ 30,7% du capital total de HRS.



L'opération, ouverte principalement à des investisseurs institutionnels ainsi qu'à des particuliers, permettra aux actionnaires existants de renforcer leurs positions s'ils le souhaitent et d'ouvrir le capital de HRS à de nouveaux actionnaires.



Post opération, Holding HR conservera la majorité du capital social et des droits de vote de la Société et demeurera l'actionnaire majoritaire de HRS, en ligne avec sa volonté de rester l'actionnaire majoritaire de la Société sur le long terme.



Pour rappel, dans la mesure où elle n'a pas pour conséquence la création d'actions nouvelles, l'opération est non dilutive.