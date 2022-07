Hydrogen Refueling Solutions : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Grenoble, le 22 juillet 2022 - Au titre du contrat de liquidité confié par la société HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS - HRS à PORTZAMPARC – BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

21 047 titres HRS

280.850,64 euros

Il est rappelé que lors du transfert du contrat de liquidité en date du 11 février 2022 de la Société de Bourse Gilbert DUPONT à PORTZAMPARC – BNP PARIBAS, les moyens suivants ont été mis à disposition :

21 855 titres HRS

254 417,39 euros

Un apport complémentaire de 200 000 euros a été fait le 10 janvier 2022

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

20 630 titres ALHRS

82 147.96 euros en espèces

Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :

Achats 50 969 titres 1 185 438,20 € 842 transactions Ventes 50 552 titres 1 184 140,88 € 774 transactions

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2021/2022, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 16,7 M€. Au 30 juin 2022, la société comptait 86 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

