Bilan semestriel du contrat de liquidité

Grenoble, le 31 juillet 2023 - Au titre du contrat de liquidité confié par la société HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS - HRS à NATIXIS ODDO BHF SCA, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : < >20 623 titres HRS 308 464,99 eurosIl est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : < >22 692 titres HRS 247 568,19 eurosIl est rappelé également que lors du transfert du contrat de liquidité en date du 3 avril 2023 de PORTZAMPARC – BNP PARIBAS à NATIXIS ODDO BHF SCA, les moyens suivants ont été mis à disposition : < >23 302 titres HRS 246 317,09 eurosAu cours du 1 er semestre 2023, il a été négocié un total de :

Achats 69 697 titres 1 339 636,50 € 1 238 transactions Ventes 72 376 titres 1 401 783,86 € 1 358 transactions

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est un groupe pionnier de la mobilité hydrogène en Europe. Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS s'est engagé depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports à travers la conception et la fabrication d'une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance.

Sur son nouveau site de Champagnier, HRS sera doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 180 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2022/2023, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 30,1 M€. Au 30 juin 2023, HRS comptait 128 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

CONTACTS



Relations investisseurs

ACTUS finance & communication Grégoire SAINT-MARC hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 94

Relations presse Financière ACTUS finance & communication Anne Catherine BONJOUR

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93

Relations presse corporate ACTUS finance & communication Déborah Schwartz

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 35

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 1238 69697 1339636.5 1358 72376 1401783.86 03/04/2023 1 1 19.16 1 1 19.16 04/04/2023 60 2795 51276.8 12 859 15853.74 05/04/2023 76 4791 80592.96 37 3324 55737.64 06/04/2023 33 2611 43757.84 42 2632 44117.76 11/04/2023 41 2790 48858.74 73 4106 72018.64 12/04/2023 26 1575 26892.94 28 1276 21875.58 13/04/2023 16 1331 22534.84 17 879 14927.88 14/04/2023 10 1085 18188.12 32 1702 28820 17/04/2023 22 1303 22258.1 18 649 11101.26 18/04/2023 32 1471 26329.48 58 3371 59538.9 19/04/2023 32 2430 42040.2 9 492 8407.78 20/04/2023 20 1605 28239.24 47 2767 48607.28 21/04/2023 19 1406 24876.76 47 1679 29903.26 24/04/2023 16 1012 18274.1 28 1365 24716.44 25/04/2023 59 3258 63097.28 94 4615 89156.42 26/04/2023 40 1801 36066.64 61 3016 60321.32 27/04/2023 23 2196 43098.76 11 753 14698.18 28/04/2023 24 1929 38787.34 53 2896 58194.46 02/05/2023 19 1274 25396.2 13 662 13264.48 03/05/2023 35 2867 56582.44 66 3632 72115.98 04/05/2023 35 2117 42709.94 2 38 756.01 05/05/2023 11 808 15944.16 18 2474 49544.1 08/05/2023 2 256 5145.7 10 457 9231.4 09/05/2023 11 389 7772.12 5 457 9208.5 10/05/2023 4 256 5196.6 17 901 18333.2 11/05/2023 1 1 20.45 13 1438 29722.25 12/05/2023 1 1 20.8 21 2041 43166.8 15/05/2023 10 766 16354.25 11 453 9781.8 16/05/2023 14 1109 23213 1 1 21.2 17/05/2023 2 256 5273.65 13 1532 32097.55 18/05/2023 10 511 10807.7 1 1 21.2 19/05/2023 19 1041 21700.2 5 256 5427.2 22/05/2023 16 1021 20981.9 5 157 3281.3 23/05/2023 17 1136 23062.6 13 552 11195.45 24/05/2023 33 1133 22592 7 219 4355.45 25/05/2023 15 463 9276.57 12 923 18486.92 26/05/2023 20 429 8678.35 17 934 18918 29/05/2023 19 989 19742.96 1 1 20 30/05/2023 27 1501 29461.54 11 331 6528.62 31/05/2023 9 342 6631.34 10 189 3696.84 01/06/2023 13 713 13646.1 6 517 9926.82 02/06/2023 6 542 10999.34 43 2997 59645.6 05/06/2023 24 1959 39060.35 27 1572 31362.29 06/06/2023 9 331 6627.6 14 639 12913.9 07/06/2023 10 446 8996.85 19 192 3890.05 08/06/2023 13 487 9768.35 16 597 12021.45 09/06/2023 15 299 5999.45 9 365 7381.95 12/06/2023 12 335 6758.2 20 316 6409.6 13/06/2023 26 1230 24969.79 27 1816 37169.35 14/06/2023 14 329 6965.6 26 759 16118.2 15/06/2023 28 739 15914.4 24 694 15013.45 16/06/2023 23 1119 24316.55 68 2352 52153.1 19/06/2023 8 283 6549.4 18 1160 26832.65 20/06/2023 16 608 14051.95 5 205 4823.7 21/06/2023 28 1588 35112.5 11 754 16467.7 22/06/2023 11 388 8284.5 3 254 5449 23/06/2023 11 718 15274.5 6 242 5183 26/06/2023 17 277 5951.5 12 411 8877.2 27/06/2023 11 294 6421.05 13 240 5270.75 28/06/2023 40 2072 43571 12 680 14545.8 29/06/2023 14 423 8828.3 32 1382 28866.9 30/06/2023 9 461 9815.45 7 201 4271.45

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yG1plMlnaWiWmZpxlZaam2hobpljxmOZmpXJlWZpap/JnZ1knG6VbMbJZnFimGho

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81332-2023_07_31-bilan-semestriel-contrat-liquidite.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews