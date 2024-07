CONTRAT DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE

POUR L'ACTIVITÉ DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE

ENTRE HRS ET ECM TECHNOLOGIES

Grenoble, le 29 juillet 2024 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, est fier d'annoncer la signature d'un contrat-cadre exclusif de prestations de façonnage de tuyauteries complexes pour le compte d'ECM Technologies, leader mondial en conception et fabrication d'équipements de traitement thermique. Ce partenariat représente un contrat de plusieurs millions d'euros pour HRS sur les cinq prochaines années, reflétant l'engagement mutuel des deux entreprises à fournir des solutions de haute qualité et à innover dans le domaine de la tuyauterie industrielle.

ECM TECHNOLOGIES, société familiale basée à Grenoble, conçoit et fabrique des solutions de traitement thermique bas carbone pour la transformation des matériaux et la maitrise de procédés industriels complexes. Les équipements d'ECM répondent aux besoins de nombreux secteurs industriels, et en particulier : de l'automobile, l'aéronautique, l'électronique, les énergies (le photovoltaïque, l'hydrogène, le nucléaire…), le médical ou encore l'élaboration de matériaux. Les solutions d'ECM contribuent à une industrie française performante, souveraine et durable.

Selon les termes du contrat, ECM Technologies confiera à HRS, selon ses besoins, la réalisation en façonnage de pièces de tuyauterie pour ses solutions de fours photovoltaïques à haute technicité, garantissant ainsi un niveau élevé de qualité et de réactivité pour toutes ses productions.

Ce contrat s'inscrit dans la volonté de HRS de développer son activité complémentaire de tuyauterie industrielle, qui permet de développer des compétences cruciales dans la fabrication de stations hydrogène. Cette expertise historique renforce la capacité du Groupe à offrir des solutions intégrées et de haute qualité, contribuant ainsi à la croissance et à la diversification de son portefeuille d'activités.

Hassen Rachedi, fondateur et PDG de HRS, commente : « Ce partenariat avec ECM Technologies représente une étape cruciale dans notre développement et notre capacité à fournir des solutions de tuyauterie industrielle de haute qualité. Nous sommes honorés de la confiance qu'ECM Technologies place en notre expertise et nous sommes déterminés à faire de cette collaboration un succès durable. Ce partenariat illustre également notre engagement envers l'excellence dans le façonnage de tuyauterie, ainsi que notre volonté de renforcer notre position de leader dans les solutions hydrogène."

Laurent PELISSIER, Gérant de ECM Technologies, « Nous sommes très heureux d'annoncer ce partenariat stratégique avec HRS, une société du bassin grenoblois et en très fort développement. Disposant de compétences clés et complémentaires à ECM TECHNOLOGIES, il était évident pour nous de se tourner vers HRS afin d'accompagner nos futurs besoins – en particulier pour notre développement de la filière photovoltaïque française. Nous avons hâte de mobiliser nos équipes pour porter ce projet industriel. »

UN NOUVEAU SITE INDUSTRIEL ADJACENT, FINANCÉE PAR L'ACTIONNAIRE MAJORITAIRE, AFIN DE SOUTENIR L'EXPANSION DE L'ACTIVITÉ



Par ailleurs, HR Holding, la holding du fondateur et actionnaire majoritaire d'HRS, Hassen RACHEDI, financera, avec le soutien intégral du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, la construction d'un second bâtiment de 10 000 m² sur un terrain de 1,4 hectare adjacent au site actuel d'HRS à Champagnier. Ce nouveau bâtiment industriel, bâti à nouveau par SBI (Société de Bâtiment Industriel), sera mis à disposition d'HRS pour y abriter, à terme, la production de tuyauterie ainsi qu'une ligne supplémentaire de production de stations hydrogène de grande capacité. En septembre 2025, à la date de livraison prévue du bâtiment, les sites de production s'étendront sur 24 000 m², couvrant 4 hectares.

Pour le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES, Anne-Caroline PACE-TUFFERY, DGA et Ivan BORNECQUE, Directeur du Marché des Entreprises Crédit Sud Rhône-Alpes, ont déclaré : « La Transition Environnementale est au cœur de notre ambition RSE. En soutenant la filière hydrogène, et en encourageant la mobilité décarbonée, nous contribuons activement à un avenir plus durable. Nous sommes fiers d'accompagner HRS dans son projet d'extension, fiers aussi de contribuer à la réindustrialisation de l'ancienne friche industrielle de Champagnier. »

Hassen Rachedi, fondateur et PDG de HRS, a ajouté : « Nous tenons également à remercier la région Auvergne-Rhône-Alpes et sa métropole, représentées par Thierry Kovacs, Vice-président délégué à l'environnement et à l'écologie positive de l'Isère, ainsi que Guy Jullien, Vice-président de Grenoble Alpes Métropole chargé de l'économie, pour leur soutien actif dans le développement de ce projet. Leur engagement renforce notre capacité à innover pour contribuer à la mobilité hydrogène et à la transition énergétique. »

À PROPOS DE HRS (Hydrogen Refueling Solutions)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité. HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d'assembler jusqu'à 180 stations par an, avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines. Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe, permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 18 stations de 200 kg/jour, soit une capacité cumulée de près de 4 tonnes/jour. Toutes les bornes des stations sont bi-pression et équipées de pistolets 350 bars, 350 HF, et 700 bars, répondant ainsi à l'ensemble des usages de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse, offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources substantielles à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

