Cessation du contrat de liquidité avec PORTZAMPARC BNP PARIBAS et mise en œuvre d'un contrat de liquidité avec NATIXIS ODDO BHF

Grenoble, le 3 avril 2023,

Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec PORTZAMPARC BNP PARIBAS

Les sociétés HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) et PORTZAMPARC BNP PARIBAS ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 9 février 2022. Cette résiliation a pris effet le 31 mars 2023 après bourse.

À la date de résiliation de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

23 302 titres

246 317,09 euros

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 692 titres

247 568,19 euros

Mise en œuvre d'un contrat de liquidité avec NATIXIS ODDO BHF SCA

HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (Code ISIN : FR0014001PM5, Mnémonique : ALHRS), annonce confier à NATIXIS ODDO BHF SCA, à compter du 3 avril 2023 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d'un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires.

Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l'Association Française des Marchés Financiers (AMAFI).

Ce contrat a pour objet l'animation par NATIXIS ODDO BHF SCA de l'action HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS sur le marché Euronext Growth à Paris.

Les moyens affectés à sa mise en œuvre sont de :

? 23 302 titres

? 246 317,09 euros

Ce nouveau contrat pourra être suspendu :

• Dans les cas prévus à l'article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021

• en cas cotation de l'action en dehors des seuils d'intervention autorisés par l'Assemblée Générale de la Société ;

• Ou, à la demande de HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS, sous sa responsabilité.

Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS à tout moment et sans préavis, ou par NATIXIS ODDO BHF SCA avec un préavis de deux semaines.

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, HRS s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2021/2022, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 17,0 M€. Au 30 juin 2022, HRS comptait 78 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 94 Relations presse Financière

ACTUS finance & communication

Anne Catherine BONJOUR

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Déborah Schwartz

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 35

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nGlqZ5tsY2nHlnFvlZqYm2mWb5dkl5OVbWeYlmObmJbIZ2qTym9im5ecZnBqlmlu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79148-cp-contrat-de-liquidite-3-avril-2023-def.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews