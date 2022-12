Hydrogen Refueling Solutions : HRS ET ENGIE SOLUTIONS NOUENT UN PARTENARIAT COMMERCIAL ET TECHNOLOGIQUE POUR DÉVELOPPER LA MOBILITÉ HYDROGÈNE

HRS ET ENGIE SOLUTIONS NOUENT UN PARTENARIAT COMMERCIAL ET TECHNOLOGIQUE POUR DÉVELOPPER

LA MOBILITÉ HYDROGÈNE

HRS et ENGIE Solutions se fixent un objectif de développer ensemble 15 projets hydrogène entre 2022 et 2026

Première commande d'une station confirmée et 3 stations supplémentaires envisagées d'ici 2024

Champ-sur-Drac, le 22 décembre 2022 – HRS , concepteur et fabricant, leader européen de stations de ravitaillement en hydrogène et ENGIE Solutions, l'un des leaders de la transition énergétique en France, engagé dans le développement de l'hydrogène, annoncent conjuguer leurs savoir-faire pour accélérer la réalisation de projets liés à l'hydrogène, avec un objectif de 15 projets d'ici à 2026 dont 4 d'ici à 2024, en priorité pour les écosystèmes de mobilité décarbonée.

Engagées dans des stratégies innovantes de développement territorial de la filière hydrogène et ayant déjà collaboré sur plusieurs projets à succès, notamment HyGO à Vannes, Zero Emission Valley en Auvergne-Rhône-Alpes ou le SYDEV en Vendée, ENGIE Solutions et HRS franchissent une nouvelle étape en formalisant un partenariat stratégique fondateur pour la mobilité hydrogène qui s'étendra jusqu'en 2026.

Cet accord majeur permettra de partager les savoir-faire industriels complémentaires des deux partenaires dans le but de répondre efficacement et rapidement aux besoins des acteurs publics et privés en matière d'infrastructures hydrogène. ENGIE Solutions et HRS confirment ainsi leur forte implication dans le développement d'une filière de mobilité hydrogène française, innovante et compétitive.

DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS COMMUNES DE FORTE CAPACITÉ POUR ADRESSER

LE MARCHÉ DE LA MOBILITÉ HYDROGÈNE

L'objectif des partenaires est de réaliser une offre de stations d'avitaillement hydrogène adaptée aux besoins d'ENGIE Solutions, qui pourra notamment prendre la forme d'une nouvelle gamme de produits. Dans un premier temps, une architecture modulable selon les projets sera envisagée, tout en visant la standardisation des solutions, puis une montée en gamme, passant d'unités de plusieurs centaines de kg / jour de capacité à rapidement 1 tonne /jour puis 2 tonnes / jour, en raison de l'intensité croissante des besoins et d'un focus important des partenaires sur la mobilité lourde.

Ces solutions seront intégrées dans des écosystèmes pouvant inclure différents éléments, tels que la production et l'approvisionnement d'hydrogène, le poste de distribution d'hydrogène (station carburant, multi-usages), l'évolutivité des stations ou la mise en place de flottes d'automobiles et/ou de mobilité lourde fonctionnant à pile à combustible.

VERS L'ACCÉLÉRATION DES ÉCOSYSTÈMES HYDROGÈNE AVEC UN OBJECTIF DE 15 PROJETS COMMUNS D'ICI À 2026

En outre, les partenaires travailleront conjointement pour développer des projets d'écosystèmes de mobilité hydrogène, centrés essentiellement sur la mobilité lourde, les flottes captives et les engins non routiers consommateurs de carburant. Les partenaires mettront également en commun des ressources afin de faciliter le développement de projets et améliorer la qualité de l'exploitation des infrastructures et du service rendu aux clients usagers.

L'ambition partagée de HRS et ENGIE Solutions est d'accélérer la pénétration de leurs solutions conjointes avec un objectif de 15 projets à développer dans le cadre du partenariat, dont 4 projets d'ici la fin 2024.

COMMANDE D'UNE STATION HRS 200

Dans le cadre de ces projets communs, ENGIE Solutions a passé la commande d'une première station de ravitaillement en hydrogène. Cette première station associée à la capacité de production croissante de HRS permettra un déploiement rapide des premiers projets identifiés par les partenaires.

Hassen Rachedi, Président Directeur Général de HRS, commente : «C'est un accord stratégique avec un acteur international majeur de l'énergie. Nous sommes fiers de participer aux côtés d'ENGIE au développement de la filière hydrogène française. Le déploiement des infrastructures hydrogène de grandes capacités, disponibles et fiables, est un enjeu majeur de notre décennie et nécessite dorénavant des actions de déploiement d'envergure. En s'adressant à des flottes captives à usage intensif ou de la mobilité lourde, nos projets communs permettront la démocratisation de la mobilité hydrogène sur un secteur difficilement "électrifiable" vers des batteries électriques. Nos succès communs des derniers mois tracent la voie d'une collaboration qui va accélérer le déploiement d'un des premiers écosystèmes hydrogène au monde. »

François-Xavier de Froment, Directeur Mobilité Durable ENGIE, souligne :

« Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'ENGIE d'industrialiser le développement de la filière hydrogène française en travaillant en amont des projets avec les acteurs principaux de la filière, notamment les fournisseurs d'électrolyseurs et de stations de distribution d'hydrogène, dans le but de fiabiliser les coûts, et les délais de réalisation des projets afin de proposer à nos clients et partenaires des infrastructures performantes et fiables. Ce partenariat est construit sur une base de projets déjà réalisés en commun. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de faire fructifier notre collaboration pour développer des projets sur le long terme. »

À propos de ENGIE Solutions

ENGIE Solutions est l'allié durable des villes, des industries et des entreprises tertiaires sur la voie de la décarbonation. Pour accélérer leur transition énergétique et mieux associer performance économique et énergétique, chaque jour, au cœur des territoires, nos 15 000 collaborateurs conçoivent des mix énergétiques et des installations pour répondre aux besoins de nos clients, en fonction de leurs ressources, grâce à une palette de solutions complémentaires comme les réseaux locaux d'énergie, la production d'énergies décarbonées sur leurs sites ou nos services de performance énergétique.

ENGIE Solutions est une marque du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services, dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone. ENGIE Solutions a réalisé un CA de 5 milliards d'euros en 2021.

Pour en savoir plus : http://www.engie-solutions.com

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, HRS s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2021/2022, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 17,0 M€. Au 30 juin 2022, HRS comptait 78 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

CONTACTS HRS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 94 Relations presse Financière

ACTUS finance & communication

Anne Catherine BONJOUR

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Déborah Schwartz

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 35

CONTACT ENGIE Solutions :

ENGIE Solutions : Cécile de BENTZMANN – 06 03 18 97 73 – cecile.de- bentzmann@external.engie.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nGtxlp2XZ2mamm6bYploZmFsl2ZmmGiVZmabm2qalJmUa3KWyGmXZpvHZnBonGxm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77770-2022-12-22-communiquer-hrs-engie-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews