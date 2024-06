Grenoble, le 20 juin 2024 - HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir signé avec pHYnix, producteur indépendant européen d'hydrogène vert et de services associés, un avenant à l'accord-cadre du 19 janvier 2023, visant à adapter le déploiement des projets de stations hydrogène de pHYnix.

Dans le cadre de cet avenant, il est prévu que HRS livre à pHYnix, avant la fin de l'année 2027, 3 stations HRS40 de capacité 1 tonne/jour et 3 stations HRS14 de capacité 200 kg/jour[1]. Ces 6 stations, d'une valeur cumulée de 12,5 M€, sont en cours de production depuis 2023. Les partenaires se sont accordés sur un nouvel échéancier de paiements, échelonnés entre juin 2024 et décembre 2027.

La commande de 2 stations supplémentaires HRS40 de capacité 1 tonne/jour figurant dans l'accord-cadre initial a été retirée. À ce jour, le chiffre d'affaires cumulé de ces 2 stations, reconnu à l'avancement depuis 2023, s'élève à 2,1 M€ au 31 décembre 2023, représentant un avancement de 30 %. HRS redirigera ces stations vers d'autres commandes en cours de négociation, aux caractéristiques similaires ou proches, ce qui neutralisera l'impact dès leurs réaffectations.

Par ailleurs, un partenariat stratégique a été conclu avec pHYnix pour favoriser le développement des ventes de stations HRS notamment dans le cadre de nouveaux marchés. Ce partenariat prévoit ainsi une assistance technique et commerciale de HRS, permettant à pHYnix de bénéficier d'un soutien accru dans la revente éventuelle des stations HRS déjà acquises et dans la conclusion de nouvelles commandes.

Cet accord, valable jusqu'à la fin de l'année 2027, reflète l'engagement de HRS à long terme pour le succès et la croissance de ses partenaires.

À PROPOS DE HRS (Hydrogen ReFueling Solutions)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité. HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d'assembler jusqu'à 180 stations par an, avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines. Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe, permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. A ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 18 stations de 200 kg/jour, soit une capacité cumulée de près de 4 tonnes/jour. Toutes les bornes des stations sont bi-pression et équipées de pistolets 350 bars, 350 HF, et 700 bars, répondant ainsi à l'ensemble des usages de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse, offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources substantielles à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Lors de l'exercice 2022/2023, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 30,1 M€ en croissance de +77% et ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros à l'horizon 2026, intégrant des flux de revenus récurrents issus des services associés à la base installée en expansion continue.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

[1] Contre précédemment : 5 stations HRS40 de capacité 1 tonne/jour et 3 stations HRS14 de capacité 200 kg/jour pour un minimum de 18 M€

