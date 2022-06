Hydrogen Refueling Solutions : HRS et Burckhardt Compression accélèrent leur partenariat sur les stations hydrogène de grande capacité

HRS et Burckhardt Compression

accélèrent leur partenariat

sur les stations hydrogène de grande capacité

Grenoble, le 7 juin 2022 - HRS, concepteur et fabricant, leader européen de stations de ravitaillement en hydrogène et Burckhardt Compression, leader mondial du marché des systèmes à compresseurs alternatifs, annoncent, la signature ce jour d'un contrat d'approvisionnement pour la fourniture de plusieurs compresseurs à membranes. Ils seront intégrés dans les stations HRS de ravitaillement en hydrogène de capacité de plus d'1 tonne / jour. Cela fait suite à leur récent accord de partenariat signé le 15 mars (voir communiqué).

Pour mémoire, le partenariat entre HRS et Burckhardt Compression est le fruit d'une conviction partagée : le développement de l'hydrogène pour le marché de la mobilité est un pilier essentiel de la décarbonisation du système énergétique mondial.

L'objectif est de fournir des solutions de ravitaillement pour des usages intensifs du marché, avec des capacités supérieures à 1 tonne / jour, afin de répondre au marché de la mobilité lourde (bus, camions, ports), des véhicules utilitaires légers (flottes de taxis). Le partenariat permet également une réponse commune aux nouvelles opportunités de marché, notamment aux exigences futures du marché de la mobilité hydrogène (bateaux, trains, avions…).

Burckhardt Compression et HRS ont ainsi mis en commun leur savoir-faire pour développer les stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité. Le design des stations 1 et 2 tonnes / jour a été établi, avec le choix de compresseurs spécifiques produits par Burckhardt Compression, tenant compte notamment des contraintes d'industrialisation devant mener, à terme, à une optimisation des Capex.

Le contrat conclu, d'une durée de 2 ans, sécurise un stock de plusieurs de ces compresseurs , livrables en quelques semaines à HRS, nécessaire pour répondre rapidement à l'accélération de la forte demande attendue en stations de grande capacité. Il acte également la commande par HRS des deux premiers organes, qui va permettre la mise en production des premières stations 1 tonne / jour présentes dans son carnet de commandes.

Dans le cadre de ce partenariat, Burckhardt Compression fera la promotion des solutions de HRS sur son site web, en tant que l'un de ses principaux clients pour les applications de mobilité hydrogène.

Fabrice Billard, Directeur Général de Burckhardt Compression «Nous sommes très heureux que le récent partenariat entre nos deux entreprises ait abouti à une première commande importante de compresseurs. Nous sommes convaincus que cet accord innovant participera au développement de la mobilité hydrogène en France et à la décarbonisation des transports.»

Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général de HRS : « Nous suivons notre plan afin de pouvoir fournir les premières stations de grandes capacités, et ce en collaboration avec notre partenaire Burckhardt Compression. L'intégration de leur savoir-faire technologique unique au sein de nos stations va nous permettre d'accélérer le déploiement de la mobilité hydrogène. Ce partenariat, qui accentue notre présence en Suisse et en Europe, est également un pas de plus vers la structuration de notre filière, ambition que nous portons avec conviction chez HRS! »

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines. Un nouveau site de production de 14 300 m², prévu pour l'automne 2022, situé dans la région de Grenoble à Champagnier (Isère) permettra d'accroitre la capacité de production de HRS et d'atteindre 180 stations par an.

Lors de l'exercice 2020/2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€. Au 31 décembre 2021, la société comptait 79 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

CONTACTS DE HRS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 94 Relations presse

ACTUS finance & communication

Anne Catherine BONJOUR

acbonjour@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93

À PROPOS DE BURCKHARDT COMPRESSION

Burckhardt Compression est le leader mondial du marché des systèmes de compresseurs alternatifs et le seul fabricant et fournisseur de services qui couvre une gamme complète de technologies et de services de compresseurs alternatifs. Ses systèmes de compresseurs sur mesure sont utilisés dans les secteurs de la collecte et du traitement du gaz, du transport et du stockage du gaz, de la raffinerie, de la chimie, de la pétrochimie ainsi que dans les secteurs de la mobilité et de l'énergie des gaz industriels et de l'hydrogène. La technologie de pointe de Burckhardt Compression, son large portefeuille de composants de compresseurs et la gamme complète de services aident les clients du monde entier à trouver la solution optimale pour leurs systèmes de compresseurs à piston. Depuis 1844, sa main-d'œuvre hautement qualifiée a conçu des solutions de pointe et établi la référence dans l'industrie de la compression du gaz.

SIX Bourse suisse: BCHN

Plus d'informations sur www.burckhardtcompression.com, Twitter, LinkedIn

CONTACT DE BURCKHARDT COMPRESSION:

Saskia Rusch

Head of Corporate Communications

Tel.: +41 52 261 57 81

Saskia.Rusch@burckhardtcompression.com

