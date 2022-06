Hydrogen Refueling Solutions : HRS intègre le nouveau segment Euronext Tech Leaders

HRS intègre le nouveau segment Euronext Tech Leaders

Grenoble, le 8 juin 2022 - HRS, concepteur et fabricant, leader européen de stations de ravitaillement en hydrogène, est heureux d'annoncer avoir été sélectionné par Euronext pour intégrer le nouveau segment Euronext Tech Leaders, dédié aux entreprises technologiques de premier plan et à forte croissance.

Lancé ce jour, le segment Euronext Tech Leaders est composé de plus de 100 entreprises européennes à forte croissance, parmi les leaders de leur marché, d'une capitalisation minimum de 300 M€. Ce segment complète l'offre Tech existante d'Euronext et vise à renforcer l'attractivité du secteur Tech européen, ainsi qu'à servir de catalyseur pour la prochaine génération de leaders Tech.

En tant que Tech Leader d'Euronext, HRS bénéficiera de l'ensemble des services développés par Euronext et ses partenaires pour accompagner les participants dans leur parcours boursier, notamment au travers d'indice Euronext Tech Leaders, qui sera lancé prochainement.

Plus d'information sur la page dédiée du site d'Euronext.

Hassen Rachedi, Fondateur Président-Directeur Général de HRS déclare : « Nous sommes ravis d'intégrer ce nouveau segment de marché qui permettra à terme à HRS de jouir d'une plus grande visibilité auprès d'investisseurs internationaux et de dynamiser la liquidité sur le titre. »

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines. Un nouveau site de production de 14 300 m², prévu pour l'automne 2022, situé dans la région de Grenoble à Champagnier (Isère) permettra d'accroitre la capacité de production de HRS et d'atteindre 180 stations par an.

Lors de l'exercice 2020/2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€. Au 31 décembre 2021, la société comptait 79 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 94 Relations presse

ACTUS finance & communication

Anne Catherine BONJOUR

acbonjour@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74911-2022_06_07-nouvel-indice.pdf

