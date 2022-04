Hydrogen Refueling Solutions : MISE EN OEUVRE DU PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE HRS ET HYPE

MISE EN ŒUVRE DU PARTENARIAT STRATÉGIQUE

ENTRE HRS ET HYPE

Grenoble, le 25 avril 2022 - HRS , concepteur et fabricant, leader européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce la commande par Hype des deux premières stations HRS, destinées à intégrer le réseau de stations Hype, ouvert à tous.

Comme annoncé le 14 décembre 2021, HRS vient de souscrire des obligations convertibles émises par Hype, pour un montant de 6 M€, avec un taux d'intérêt capitalisé de 4,5% et une maturité de 9 ans. Holding HR, actionnaire majoritaire de HRS dont le capital est détenu à hauteur de 96,86 % par Hassen Rachedi, Président Directeur Général de HRS, a également souscrit à hauteur de 2 M€ à cette émission obligataire. Ces obligations pourront être converties en actions Hype, avant leur date de maturité, sous certaines conditions et dans des cas limitatifs pendant une durée de deux ans, incluant un changement de contrôle, une introduction en bourse ou une émission de titres supérieure à 10 M€.

Conformément au partenariat signé avec Hype en décembre 2021, prévoyant la commande de 8 stations (6 d'une capacité de 1 000 kg/jour et 2 d'une capacité de 200 kg/jour), HRS a reçu commande ce jour, dans le respect du calendrier annoncé, des 2 premières stations : une de 200 kg/jour et une de 1 000 kg/jour.

Les autres stations pouvant représenter jusqu'à 19 M€ de chiffres d'affaires seront commandées sous réserve de l'obtention de subventions sollicitées par Hype, selon les modalités suivantes :

5 stations 1 000 kg / jour, 2 avant le 30 juin 2022 et 3 stations entre le 30 juin 2022 et le 30 juin 2023 ;

1 station 200 kg / jour supplémentaire avant mars 2023.

L'accord contient également un engagement de la part de Hype à s'approvisionner exclusivement auprès de HRS, au titre des 5 prochaines stations 200 kg/jour dont elle aurait besoin dans le cadre de son activité en France ainsi qu'un engagement de négociation avant la fin 2022 d'un accord-cadre de co-exclusivité visant le déploiement commun d'un minimum de 50 stations HRS.

Pour rappel, les stations seront principalement installées en Île-de-France pour accompagner la mise en œuvre de l'agenda de Hype : le déploiement de 10 000 véhicules en usage taxi et l'intégration de nouveaux usages, alimentés par un réseau de 26 stations de ravitaillement hydrogène vert produit localement, dont 20 de 1000 kg / jour. De plus, Hype prévoit de s'implanter d'ici fin 2024 dans 15 autres villes, en France et à l'international, les deux prochaines villes seront annoncées courant 2022.

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2020/2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€. Au 31 décembre 2021, la société comptait 79 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

