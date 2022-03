Signature d'un partenariat avec Burckhardt Compression portant sur le développement conjoint de compresseurs destinés à des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité

Grenoble, le 15 mars 2022 - HRS , concepteur et fabricant, leader européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce ce jour la signature d'un protocole d'accord avec Burckhardt Compression, le leader mondial du marché des systèmes à compresseurs alternatifs. HRS et Burckhardt Compression visent à renforcer leur collaboration en unissant leurs efforts, pour développer des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité, afin de répondre au marché de la mobilité lourde (bus, camions, ports), des véhicules utilitaires légers (flottes de taxis) et aux opportunités futures (bateaux, trains, avions…).

Fondé en 1844, Burckhardt Compression est le leader mondial du marché des systèmes à compresseurs alternatifs et le seul fabricant offrant une gamme complète de technologies et services destinés à toutes les applications impliquant des gaz. Fortement impliqué dans la transition hydrogène, leur compresseur haute pression sans huile soutient l'économie de l'hydrogène en augmentant les volumes dans les stations de ravitaillement et de remplissage de remorques en hydrogène, de la manière la plus rentable sur la durée de vie de l'installation.

Ainsi, portés par la conviction commune que le développement de l'hydrogène à destination du marché de la mobilité est un élément fondamental de la décarbonation du système énergétique mondial, HRS et Burckhardt Compression mettent en commun leur savoir-faire en Europe en vue de collaborer, par l'adaptation des technologies de compression existantes, à la mise au point de stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité.

L'objectif est de fournir des solutions de ravitaillement sécurisées et fiables destinées aux usages intensifs du marché, avec des capacités supérieures à 1 tonne par jour. Dans ce cadre, les partenaires se concentreront sur l'industrialisation du processus de production afin d'atteindre la baisse attendue des CAPEX.

Cet accord non exclusif d'une durée de 3 ans ouvre également la voie à une réponse commune aux nouvelles opportunités de marché, notamment aux exigences futures du marché de la mobilité hydrogène concernant les bateaux, les trains ou les avions.

Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général de HRS : « Cet accord avec un acteur majeur du marché de la compression est une excellente nouvelle pour la mobilité hydrogène. La mise en commun de nos connaissances et meilleures pratiques nous permettra de proposer de nouvelles solutions pour stimuler le développement de la mobilité lourde et rendre la mobilité hydrogène davantage accessible au public. »

Fabrice Billard, nommé Directeur Général à compter du 1er avril 2022 de Burckhardt Compression : « HRS est un pionnier et un leader du marché européen des stations de ravitaillement et nous sommes ravis de l'accompagner avec notre technologie et notre expertise de la compression. Grâce à ce partenariat, nous visons à contribuer à la transition énergétique à l'aide de solutions de compression fiables et économiques pour accroître les infrastructures hydrogène. »

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines. Un nouveau site de production de 14 300 m², prévu pour l'automne 2022, situé dans la région de Grenoble à Champagnier (Isère) permettra d'accroitre la capacité de production de HRS et d'atteindre 180 stations par an.

Lors de l'exercice 2020/2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€. Au 31 décembre 2021, la société comptait 79 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

