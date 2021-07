Hydrogen Refueling Solutions : le titre monte avec un broker

L'action Hydrogen Refueling Solutions profite ce vendredi d'une note de Berenberg, qui estime que le spécialiste de l'accès à l'hydrogène est paré pour une forte croissance dans les années qui viennent.



Le courtier allemand initie ce matin la couverture du titre avec une recommandation d''achat' et un objectif de cours établi à 37 euros.



'Avec son expertise et son historique solides, nous pensons que HRS est idéalement positionné pour profiter de fondamentaux de marché attractifs pour et s'établir comme l'un des principaux fabricants de stations de ravitaillement en hydrogène à moyen terme', écrit-il dans une note.



'Au vu de son modèle économique séduisant et de ses capacités industrielles, nous pensons que le titre offre un potentiel de création de valeur sur le long terme et qu'il constitue un dossier de croissance unique disposant d'un profil risque/rendement favorable', ajoute-t-il.



A 11h20, HRS avançait de 1,5%, surperformant un marché parisien en repli de 0,1%.



