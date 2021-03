Hydrogen Refueling Solutions : HRS reçoit une commande de TOTAL pour une station de dernière génération de ravitaillement en hydrogène

HRS reçoit une commande de TOTAL pour une station de dernière génération de ravitaillement en hydrogène

Champ-sur-Drac, le 11 mars 2021 - HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir reçu une commande de la part de Total Marketing France, filiale de Total, pour fournir et installer une station de ravitaillement en hydrogène bi-pression sur le site d'un de ses clients.

Cette station de 200 kg/jour, au design spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des équipes de Total, permettra de ravitailler simultanément tout type de véhicules grâce à son système à débit élevé bi-pression (deux pressions de distribution : 350 et 700 bars). Elle disposera notamment d'une capacité de stockage d'hydrogène étendue de 190 kg et sera conçue pour être facilement démontable et transportable, pour être ensuite rapidement installée de nouveau sur d'autres sites, ce qui constituera une première en Europe.

La station sera livrée et mise en service dans un délai court, au plus tard en juin 2021, grâce à l'efficacité reconnue de l'organisation industrielle de HRS, qui démontre à nouveau sa capacité unique à répondre rapidement aux demandes du marché.

Cette première coopération avec Total est un pas supplémentaire dans le déploiement de la mobilité hydrogène et une contribution additionnelle à la transition énergétique.

Hassen Rachedi, Président Directeur Général de HRS, commente : « Cette nouvelle commande de la part d'un des leaders mondiaux de l'énergie est une grande satisfaction pour HRS. Nous sommes fiers d'avoir réussi en seulement quelques mois à élaborer une station dernière génération transportable, répondant aux spécificités du projet de Total. Cette première collaboration est prometteuse dans l'optique de potentiels projets hydrogène communs et ambitieux. »

Philippe Callejon, Directeur Mobilités et Nouvelles Energies de Total Marketing France déclare : « En tant que compagnie multi-énergies et fournisseur de solutions pour la mobilité, Total est un pionnier dans le développement de l'hydrogène comme carburant, notamment en Allemagne dès 2002. Pour faciliter le développement de l'écosystème hydrogène, il est nécessaire d'associer flottes captives et infrastructures adéquates. Avec cette solution HRS transportable et de haute capacité, Total est en mesure de proposer à ses clients une solution innovante d'offre locative temporaire clef en main et rapidement déployable, pour adresser leurs besoins opérationnels expérimentaux (flottes de bus, bennes à ordures ménagères, poids lourds, véhicules utilitaires …). »

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines. Lors de l'exercice 2019-2020, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 M€. Au 31 décembre 2020, la société comptait 34 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

À propos de TOTAL

Total et l'Hydrogène

Total s'intéresse à la production d'hydrogène décarboné -bleu ou vert- produit selon des procédés neutres en carbone, sur base de gaz avec capture et enfouissement de CO2, ou sur base d'électricité renouvelable intermittente. Depuis plusieurs années, le Groupe s'applique à développer des cas d'usages concrets, notamment pour la décarbonation de procédés industriels ainsi que dans la mobilité et le gaz. Total est ainsi impliqué en tant qu'utilisateur industriel, au sein de ses raffineries, et comme acteur de son développement comme carburant, notamment en Allemagne avec H2 Mobility. Total est également membre actif de plusieurs initiatives et associations professionnelles dédiées à l'Hydrogène : le Hydrogen Council, Hydrogen Europe, l'Alliance Européenne pour l'Hydrogène Propre (European Clean Hydrogen Alliance) et France Hydrogène. Une Business Unit dédiée à l'Hydrogène renouvelable a été créée en juin 2020, au sein de sa branche Gas, Renewables & Power.

A? propos de Total Marketing France

Total Marketing France est la filiale de Total dédiée aux activités opérationnelles du Groupe en France métropolitaine. Ses 6 600 collaborateurs sont en charge de l'exploitation du Réseau de 3 500 stations-service TOTAL, TOTAL Access et ELAN, du développement de solutions multi-énergies pour la mobilité (bornes de recharge pour véhicules électriques, GNV, …), de l'approvisionnement et de la commercialisation en carburants à destination des professionnels et des particuliers, de la vente de pellets de bois, de la vente des fiouls domestique et industries, de la commercialisation des lubrifiants automobiles ainsi que des activités de services énergétiques. Ils mettent tout en œuvre pour être proches de leurs clients, vivre au rythme de leurs besoins en énergie, leur proposer les solutions les plus économiques et les plus innovantes afin d'être un acteur multi-énergies privilégié sur les marchés de la mobilité et du chauffage en France.

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 94 Relations presse

ACTUS finance & communication

Anne Catherine BONJOUR

acbonjour@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lG5xZpltYpmayp5rZ5yYaJOXb2dpyJWdm5KcmWKbZ5zGcJ2TyG9oZprKZm9pl2Zs

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/68216-hrs_2021_03_11_commande_total_vdeffr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews