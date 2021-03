Hydrogen Refueling Solutions : Visite du site HRS par Hympulsion et Grenoble-Alpes métropole : 2 nouvelles stations attribuées à HRS dans le cadre du programme ZEV et présentation du futur site de production et de recherche

Visite du site HRS par Hympulsion et Grenoble–Alpes métropole :

2 nouvelles stations attribuées à HRS dans le cadre

du programme ZEV et présentation du futur site

de production et de recherche

Champ-sur-Drac, le 19 mars 2021 - HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, a reçu ce jour le Président de Grenoble-Alpes Métropole, Christophe Ferrari et le Président d'Hympulsion, Thierry Raevel, en compagnie de Guy Jullien, Vice-président de Grenoble-Alpes Métropole chargé de l'économie, de l'industrie et de la résilience économique, Pierre Verri, Vice-président de Grenoble-Alpes Métropole chargé de l'air, de l'énergie et du climat, Florent Cholat, Maire de Champagnier, Francis Dietrich, Maire de Champ-sur-Drac, Jacques Nivon, ancien Maire de Champ-sur-Drac et Gaby Vitinger, Adjoint au Maire de Champ-sur-Drac, à l'occasion d'une visite sur son site de Champ-sur-Drac et d'une présentation du futur centre de production et de recherche qui sera localisé à Champagnier.

À cette occasion, les invités ont pu visiter les installations de HRS et constater le savoir-faire unique de l'entreprise dans la conception de stations de ravitaillement en hydrogène grande capacité, reposant sur l'intégration de multi-expertises complexes en environnement haute et basse pression, puis leur fabrication en série sur son site d'une capacité de 60 stations par an. Cette visite a permis de nombreux échanges entre les élus et une partie des 34 collaborateurs de l'entreprise présents.

Lors de la visite, Hassen Rachedi, Président Directeur Général de HRS, a présenté le futur site de production et de recherche et développement qui sera bâti sur la commune voisine de Champagnier. Cet espace de développement de la mobilité hydrogène unique au monde s'étendra sur 2,6 hectares. Il permettra de porter la capacité de production à 120 stations par an, soit de quoi répondre aux plans de déploiement européen des stations hydrogène d'ici 2030 et de développer un site dédié à la R&D et au Fablab sur une surface de 10 000 m² unique pour la mise en œuvre de l'hydrogène, plus 4 300 m2 de bureau et espaces de vie pour accueillir les futurs collaborateurs (une centaine d'ici 2025) et une zone d'essai. Il sera complété d'une station hydrogène de 1 000 kg / jour, alimentée par un électrolyseur, où tout type de véhicules pourront venir se recharger (véhicule de tourisme, flotte captive, camion…). Ce nouveau site sera opérationnel au cours de l'exercice 2022/2023 et financé grâce au succès historique de l'introduction en bourse de HRS.

En outre, le Président d'Hympulsion, Thierry Raevel, a annoncé l'attribution à HRS de deux nouvelles stations de 200 kg/ jour dans le cadre du programme ZEV (Zero Emission Valley), le plus grand projet de stations hydrogène vert de France visant à booster la mobilité hydrogène dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elles viennent s'ajouter aux 3 stations déjà attribuées à HRS à livrer d'ici mi-2022.

Hassen Rachedi, Président Directeur Général de HRS, commente : «Cette visite de site est une franche réussite, nous sommes très heureux d'avoir pu recevoir une délégation de Grenoble-Alpes Métropole menée par son Président, Monsieur Christophe Ferrari, et le président de Hympulsion, Monsieur Thierry Raevel, porteur du projet le plus ambitieux de France dans l'hydrogène vert. Les deux nouvelles stations qui nous ont été attribuées démontrent à nouveau l'avance technologique de nos stations et le savoir-faire unique de nos équipes. De plus, notre nouveau site présenté ce jour et disponible à l'horizon 2022-2023 nous permettra de décupler notre production de stations pour adresser la demande croissante en mobilité décarbonée. »

Thierry Raevel, Président de Hympulsion a déclaré : « En tant que Président d'Hympulsion, je suis très heureux de pouvoir célébrer aujourd'hui la création du futur site de production de la société HRS ici à Champagnier au sein de la Métropole de Grenoble. L'excellence technique de HRS basée sur ses capacités de recherche et d'innovation, conjuguée à son excellence opérationnelle impulsée par son Président-Directeur Général Hassen Rachedi, font de HRS un partenaire majeur d'Hympulsion. Je suis aussi heureux d'annoncer ce jour à M. Hassen Rachedi, la commande de 2 stations supplémentaires. Nous espérons pouvoir en installer une sur le territoire de la Métropole. Ensemble nous contribuons donc à un développement plus harmonieux de l'environnement tout en créant des emplois sur ce territoire. »

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines. Lors de l'exercice 2019-2020, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 M€. Au 31 décembre 2020, la société comptait 34 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 94 Relations presse

ACTUS finance & communication

Anne Catherine BONJOUR

acbonjour@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93

