Hydrogen Refueling Solutions : recherché après un contrat

Hydrogen Refueling Solutions (HRS) progresse de 4% ce mercredi à la Bourse de Paris après la signature d'un partenariat stratégique avec le réseau de taxis à hydrogène Hype.



Dans un communiqué, le concepteur de stations de ravitaillement en hydrogène précise que le contrat pore sur la fourniture de huit stations destinées à accompagner le développement des taxis exploités par Hype.



Les stations seront principalement installées en Ile-de-France en vue de la réalisation de l'objectif que s'est fixé Hype pour les JO de Paris de 2024, à savoir 10.000 véhicules en usage taxi avec un réseau d'une vingtaine de stations d'hydrogène vert produit localement.



Ce contrat représente un potentiel de chiffre d'affaires d'environ 24 millions d'euros.



A noter que HRS va également souscrire à des obligations convertibles émises par Hype pour un montant de six millions d'euros, avec un taux d'intérêt capitalisé de 4,5% et une maturité de neuf ans.



