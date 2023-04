Eagle Eye signe un nouveau contrat avec John Lewis, mise à jour de Neometals

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées le xxxday et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Hydrogen Utopia International PLC - société londonienne spécialisée dans la transformation de déchets plastiques mixtes non recyclables en hydrogène et autres carburants sans carbone, en nouveaux matériaux ou en chaleur renouvelable distribuée - désigne WS Atkins Ireland Ltd comme consultant en planification et en environnement pour son projet d'installation de transformation de déchets plastiques en hydrogène dans le comté de Longford, en Irlande. Les plans du site devraient coûter environ 100 000 euros. L'entreprise espère également bénéficier du Fonds de transition juste de l'UE au cours des prochaines années, qui prévoit un financement d'environ 169 millions d'euros à déployer dans les Midlands irlandais. Ceci est dû à son emplacement et au fait que Longford est "fortement touché par la fermeture de l'industrie de la tourbe à forte intensité de main-d'œuvre et par la transition vers une économie verte et circulaire".

Eagle Eye Solutions Group PLC - Fournisseur de solutions de marketing basé à Londres - Signe un nouvel accord de cinq ans avec John Lewis Partnership pour son nouveau projet de fidélisation pan-partenarial lancé en 2024 avec la société de science des données et d'analyse dunnhumby pour "offrir une plus grande personnalisation des clients et des expériences de fidélisation améliorées". Ce nouvel accord rassemble les relations existantes avec John Lewis, comme annoncé pour la première fois en 2017 afin d'améliorer les capacités de marketing numérique de John Lewis, ainsi qu'avec le supermarché Waitrose en 2019. Tim Mason, directeur général d'Eagle Eye, déclare : "Nous sommes ravis d'avoir remporté un autre contrat pluriannuel avec The John Lewis Partnership et nous nous réjouissons de continuer à les aider à mettre en œuvre leur stratégie de fidélisation et de personnalisation. Nous sommes ravis de pouvoir collaborer à nouveau avec dunnhumby dans le cadre de ce nouvel engagement, en veillant à ce que leur science des données de pointe puisse être exécutée à l'échelle par notre plateforme AIR."

Card Factory PLC - détaillant de cartes de vœux, de cadeaux, d'emballages et de sacs basé à Wakefield, en Angleterre - rachète le grossiste sud-africain de cartes de vœux et d'emballages cadeaux SA Greetings Corp (Pty) Ltd pour un montant de 2,5 millions de livres sterling en numéraire. L'Afrique du Sud est l'un des territoires cibles pour l'expansion des partenariats de Card Factory. Darcy Willson-Rymer, président-directeur général, déclare : "SA Greetings apporte une expérience significative dans l'exploitation d'une entreprise de vente en gros, qui peut informer et soutenir le développement de notre activité de partenariat avec les détaillants, et qui est tout à fait conforme au plan stratégique d'expansion internationale de Card Factory. En plus de nous donner un point d'ancrage sur notre marché cible sud-africain, nous utiliserons également leurs installations d'impression, de merchandising et d'entreposage pour comprendre comment nous pouvons fournir des capacités locales similaires sur d'autres marchés cibles".

SuperSeed Capital Ltd - Fonds de capital-risque basé à Guernesey et axé sur les investissements technologiques précoces - réalise un investissement financier non spécifié dans Kluster, une plateforme d'intelligence artificielle de stratégie de revenus basée à Londres qui aide les entreprises à atteindre leurs objectifs en matière de revenus. La plateforme de Kluster fournit un indicateur de performance des ventes en utilisant l'IA pour analyser les données et les tendances, donnant ainsi aux responsables des revenus le carnet de route pour planifier, concevoir et exécuter leur stratégie de revenus. Kluster élabore également le plan de vente et surveille les performances, révise les prévisions et corrige le plan en temps utile. Le financement sera utilisé pour accélérer le développement des produits et l'expansion des revenus. Kluster souhaite "s'implanter plus profondément" sur le marché américain et décrocher des embauches de cadres en 2023 et 2024.

PureTech Health PLC - société de biothérapies au stade clinique basée à Boston - déclare que son entité fondée Vedanta Biosciences annonce un financement de 106,5 millions USD pour soutenir le développement au stade pivot de son candidat principal, VE303, pour la prévention de l'infection récurrente à Clostridioides difficile, ainsi qu'une étude de phase 2 de VE202 pour la colite ulcéreuse, parmi d'autres activités de développement. L'étude E303 serait la "première étude pivotale de phase 3 d'un candidat thérapeutique basé sur un consortium bactérien défini, dont Vedanta est le pionnier en tant qu'approche de nouvelle génération de la thérapie du microbiome".

Neometals Ltd - producteur de matériaux pour batteries durables basé à Londres - déclare que l'étude des coûts d'ingénierie pour l'opération chimique de lithium portugaise confirme les coûts potentiels de l'industrie en utilisant le procédé propriétaire ELi. ECS a cofinancé, dans le cadre d'un accord de coopération avec Bondalti, le plus grand producteur de produits chimiques du Portugal, le développement conjoint d'une exploitation d'hydroxyde de lithium de 25 000 tonnes par an dans le cadre d'une coentreprise à parts égales. Les estimations d'ECS indiquent un coût de conversion lithium-brine de 1 768 euros par tonne d'hydroxyde de lithium de qualité batterie. L'estimation des coûts d'investissement de 405 millions d'euros, y compris 15 % d'imprévus, indique une intensité de capital de 16 200 euros par tonne de production. Chris Reed, directeur général, a déclaré : "Nous sommes très enthousiastes à l'idée de commercialiser une technologie susceptible d'apporter un changement radical dans les coûts d'exploitation pour les développeurs de sources de saumure de lithium. Le lithium est le ventre mou de l'histoire de la transition énergétique, il n'est pas substituable dans les batteries [des véhicules électriques] et les déficits d'approvisionnement qui se profilent semblent permanents sans innovation ni intervention gouvernementale. Les lois américaines IRA et européennes CRM sont la preuve de la nécessité de s'attaquer à cette menace existentielle pour la construction automobile en Occident".

