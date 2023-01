Howard White, directeur d'Hydrogen Utopia, porte sa participation à 4%. 12/01/2023 | 16:32 Envoyer par e-mail :

Hydrogen Utopia International PLC - Développeur londonien de la technologie de transformation des déchets plastiques mixtes en carburant - Le directeur exécutif Howard White achète mercredi 350 000 actions à 16,13 pence en moyenne, pour une valeur de 56 447 GBP. Il possède maintenant 15,3 millions d'actions, soit une participation de 4,0 %. Cours actuel de l'action : dernière transaction à 16,05 pence sur AQSE à Londres le jeudi après-midi Évolution sur 12 mois : hausse de 15 %. Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés. Toute l'actualité sur HYDROGEN UTOPIA INTERNATIONAL PLC 16:32 Howard White, directeur d'Hydrogen Utopia, porte sa participation à 4%. AN

