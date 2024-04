Hydrogen Utopia International PLC est une société basée au Royaume-Uni. Elle est spécialisée dans la conversion de déchets plastiques mixtes non recyclables en hydrogène et autres carburants sans carbone, en nouveaux matériaux ou en chaleur renouvelable distribuée. Elle se concentre également sur l'identification d'opportunités en Europe continentale (et dans d'autres juridictions) pour construire des usines Hydrogen Utopia afin de fournir de l'hydrogène, du gaz de synthèse, de l'électricité et de la chaleur aux clients finaux. Ses installations utilisent des déchets plastiques mixtes non recyclables comme matière première et les transforment en gaz de synthèse à partir duquel de nouveaux produits, tels que de l'hydrogène et d'autres gaz, de l'électricité et de la chaleur distribuée peuvent être produits. Sa technologie permet de convertir des déchets plastiques difficiles à recycler en hydrogène et en gaz de synthèse de grande valeur. Ses usines de valorisation énergétique des déchets plastiques offrent une solution viable, en générant du gaz de synthèse dont on peut extraire de l'hydrogène ou qui peut être utilisé comme combustible à part entière ou comme carburant pour moteur à gaz afin de produire de l'électricité.

Secteur Services et équipements environnementaux