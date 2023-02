Hydrogen Utopia International se félicite du plan vert de la Commission européenne

(Alliance News) - Hydrogen Utopia International PLC a salué lundi le Plan industriel pour le développement durable (Green Deal Industrial Plan) de la Commission européenne, en déclarant qu'il renforcerait et accélérerait considérablement le soutien aux entreprises de technologies propres.

L'objectif du GDIP est de veiller à ce que l'Union européenne ne perde pas de terrain dans le développement des technologies propres au profit des États-Unis et de la Chine. Il fait suite à l'adoption, l'année dernière, de la loi américaine sur la réduction de l'inflation, qui prévoyait 369 milliards USD de subventions pour l'industrie américaine des produits propres, note Hydrogen Utopia.

Le développeur londonien de la technologie de transformation des déchets plastiques mixtes en carburant a déclaré qu'il bénéficierait de règles plus simples et de permis accélérés pour construire des installations de production en Europe.

En conséquence, il espère pouvoir mettre en service sa première usine plus rapidement et assurer un déploiement plus rapide des installations suivantes.

L'objectif d'Hydrogen Utopia est de déployer autant d'usines que possible pour aider l'Europe à résoudre son problème préjudiciable de déchets plastiques et assurer une transition plus rapide vers une économie de l'hydrogène. Elle dispose déjà d'une réserve de projets en Europe et d'autres sont en cours de discussion.

Aleksandra Binkowska, directrice générale, a déclaré : "La surréglementation freine le développement de nombreux projets d'infrastructure qui, une fois réalisés, contribueront à réduire la pollution ou à lutter contre le changement climatique.

"J'espère que l'Union européenne agira dans le meilleur intérêt de la planète et de la société et donnera la priorité aux progrès des technologies propres plutôt qu'aux formalités administratives."

Les actions de Hydrogen Utopia International ont clôturé en hausse de 0,8 % à 14,86 pence chacune à Londres lundi.

Par Jeremy Cutler, journaliste d'Alliance News

