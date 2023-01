Hydrogen Utopia International signe un accord pour une installation de traitement des déchets en Pologne 23/01/2023 | 13:14 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires (Alliance News) - Hydrogen Utopia International PLC a annoncé lundi que sa filiale polonaise à 100 %, Hydropolis United spoo, avait signé une lettre d'intention avec la ville de Walbrzych, dans le sud-ouest de la Pologne. Hydrogen Utopia est une société basée à Londres spécialisée dans la transformation de déchets plastiques mixtes non recyclables en hydrogène et autres carburants sans carbone, nouveaux matériaux ou chaleur renouvelable distribuée. Elle a signé une lettre d'intention avec la ville de Walbrzych, acceptant de développer une installation dans la municipalité polonaise, sous réserve d'un contrat officiel. Il s'agit notamment de commencer à préparer la documentation technique, environnementale et juridique nécessaire pour faciliter la planification et l'obtention d'un permis pour une installation traitant des déchets plastiques mixtes. L'accord intervient après des mois de consultation et de coopération entre la ville de Walbrzych et MZUK sp zoo, la société de services publics municipaux responsable de la gestion des déchets dans la zone de la ville, dans le but de s'assurer qu'une installation aurait accès à un flux de déchets approprié comme matière première. Hydrogen Utopia a déclaré que la ville de Walbrzych aiderait à sélectionner un site approprié et assurerait la disponibilité de suffisamment de déchets plastiques pour alimenter l'installation, qui produira un gaz de synthèse à haute teneur en calories pour générer de l'électricité ou pour en extraire de l'hydrogène pur. L'installation Hydrogen Utopia produira également de la chaleur, qui pourrait être distribuée dans un système de chauffage urbain. "Récemment, Walbrzych a souffert de sa transformation de ville minière de charbon en un centre industriel fortement axé sur l'économie circulaire et l'avenir de l'hydrogène, mais elle a un grand potentiel, avec une mairie ambitieuse dirigée par l'un des maires les plus dynamiques de Pologne", a déclaré Aleksandra Binkowska, PDG d'Hydrogen Utopia. "Chez HUI, nous avons l'intention de travailler avec nos partenaires de Konin, Powerhouse Energy Group PLC, pour déterminer le système le plus approprié à installer à Walbrzych." Roman Szelemej, maire de Walbrzych, ajoute : "Je suis maire de Walbrzych depuis 2011 et pendant cette période, des dizaines d'entreprises ont proposé des solutions pour les déchets plastiques, mais après une analyse approfondie, nos experts techniques n'étaient jamais satisfaits. Je me concentre sur l'économie circulaire et cette initiative avec Hydropolis nous semble être la solution parfaite. "Le changement climatique est un problème vraiment terrifiant et tant que je serai en charge, je ferai tout pour contribuer à améliorer la vie de mes citoyens. Alors que j'avais l'intention de mettre en œuvre une politique de zéro plastique, je me rends compte aujourd'hui que l'élimination totale du plastique est impossible et que nous devons trouver un moyen de nous attaquer à ce problème." Les actions d'Hydrogen Utopia se négociaient à 15,9 pence chacune sur l'AQSE à Londres lundi matin, en hausse de 1,3 % par rapport aux 15,7 de la clôture de vendredi. Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv HYDROGEN UTOPIA INTERNATIONAL PLC 0.19% 15.53 0.00% POWERHOUSE ENERGY GROUP PLC 0.46% 1.1448 2.86% PURE HYDROGEN CORPORATION LIMITED 5.00% 0.21 14.29% WASTE MANAGEMENT 1.04% 152.06 -3.07% Toute l'actualité sur HYDROGEN UTOPIA INTERNATIONAL PLC 17/01 MISE À JOUR DU TRADING : hVIVO gagne un contrat ; Dev Clever annu.. AN 12/01 Howard White, directeur d'Hydrogen Utopia, porte sa participation à 4%. AN

Graphique HYDROGEN UTOPIA INTERNATIONAL PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine