Hydrogen Utopia International PLC est une société holding de technologie énergétique basée au Royaume-Uni. Les activités de la société couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la production d'énergie à partir de déchets plastiques mixtes non recyclables pour les communautés locales, jusqu'à la vente de ses produits, tels que le gaz de synthèse, l'hydrogène, l'électricité et la chaleur aux clients finaux. La société se concentre sur la conception, la construction et l'exploitation de ses installations sur des terrains loués ou achetés. Son installation utilise des déchets plastiques mixtes non recyclables comme matière première et les transforme en gaz de synthèse à partir duquel de nouveaux produits et de l'énergie peuvent être produits. Son installation produit de l'électricité en utilisant le gaz de synthèse pour alimenter des moteurs à combustion interne afin de générer de l'électricité.

Secteur Services et équipements environnementaux