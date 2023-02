Hydrogen Utopia cesse d'être négocié sur le marché principal de l'AQSE

Hydrogen Utopia International PLC - société basée à Londres spécialisée dans la transformation de déchets plastiques mixtes non recyclables en hydrogène et autres carburants sans carbone, nouveaux matériaux ou chaleur renouvelable distribuée - déclare que la négociation de ses actions sur le marché principal de l'AQSE a cessé mardi. Note que la négociation se poursuivra sur la Bourse de Londres, la Bourse de Francfort et l'OTCQB à New York.

Cours actuel de l'action : 13,75 pence, en baisse de 1,8%.

Variation sur 12 mois : baisse de 18% depuis l'admission à la LSE le 9 janvier

