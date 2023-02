Hydrogen Utopia signe un accord de durabilité de la mode avec Ethical Fashion

(Alliance News) - Hydrogen Utopia International PLC a déclaré lundi qu'elle travaillait sur des solutions de pollution de la mode, alors qu'elle annonçait un partenariat stratégique avec Ethical Fashion Group.

Hydrogen Utopia est une société basée à Londres spécialisée dans la transformation de déchets plastiques mixtes non recyclables en hydrogène et autres carburants sans carbone, en nouveaux matériaux ou en chaleur renouvelable distribuée.

L'Ethical Fashion Group met en relation 60 000 entreprises de mode dans 140 pays avec des fournisseurs durables dans le monde entier. Il a été cofondé par Harold Tillman, ancien directeur de Jaeger et ancien président du British Fashion Council.

L'entreprise a déclaré que ce partenariat permettrait aux fabricants de vêtements, aux fournisseurs et aux détaillants de s'attaquer à l'impact environnemental des produits fabriqués en partie ou en totalité à partir de plastiques non recyclables, notamment le polyester et les polyamides.

"C'est un immense honneur de gagner le soutien de Harold Tillman pour le travail effectué par HUI. Les consommateurs s'habillent de plastique, souvent sans le savoir, en achetant chaque année plus d'un trillion de vêtements destinés à finir dans des incinérateurs ou des décharges. Notre Fashion Pollution Solution donnera aux fabricants l'accès pour la première fois à une technologie qui transforme ces articles en hydrogène de qualité routière qui alimentera la prochaine génération de véhicules sans carbone", a déclaré la directrice générale Aleksandra Binkowska.

Lundi, à Londres, les actions d'Hydrogen Utopia se négociaient à 15,19 pence chacune, soit une hausse de 10 %.

